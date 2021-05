The Division Heartland na horyzoncie. Ubisoft zapowiedział nową grę

Fani sieciowych strzelanek mogą zacierać ręce, The Division Heartland zawita na PC i konsole. Zagramy również w chmurze.

Dyrektor wykonawczy Ubisoft – Alain Corre na oficjalnej stronie studia przekazał wiele interesujących informacji dotyczących marki (źródło). The Division Heartland ma zostać wydane między 2021 a 2022 rokiem. Co ciekawe będziemy mieć do czynienia z produkcją free to play. Można więc założyć, iż niemały nacisk zostanie położony na mikropłatności.

Grę stworzy studio Red Storm, które pracowało już nad produkcjami z serii Tom Clancy począwszy od 1997 roku, w tym nad najnowszymi odsłonami The Division i The Division 2. Heartland ma być samodzielnym projektem, będącym doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących rozpocząć przygodę z cyklem. Wszystkie osoby, które chciałby się wstępnie zarejestrować mogą to zrobić korzystając z podanego adresu.

Ubisoft ma w planach nie tylko The Division Heartland

Możemy się również spodziewać tytułu dedykowanego urządzeniom mobilnym. Na chwile obecną przedstawiciel Ubisoftu nie ma jednak w tym temacie zbyt wiele do dodania. Padły słowa, iż więcej szczegółów na temat tego ekscytującego projektu będziemy mieli w późniejszym terminie.

Mamy też nowe szczegóły dotyczące filmowego obrazu. W produkcji pojawią się tacy aktorzy jak Jessica Chastain oraz Jake Gyllenhaal, z kolei projekt wyreżyseruje Rawson Marshall. Amerykanin pracował w przeszłości nad takimi produkcjami jak: Millerowie, Agent i pół czy Drapacz Chmur.

Ten film to również pierwszy duży krok w szerszym planie rozszerzenia oferty transmedialnej uniwersum The Division. Mając to na uwadze, ujawniamy oryginalną powieść, którą wydadzą nasi partnerzy wydawniczy z Aconyte. Ta nowa historia rozgrywa się po wydarzeniach z The Division 2 i opowiada o tym, a jaki sposób epidemia wpływa na różne regiony Stanów Zjednoczonych, podczas gdy agenci walczą o zabezpieczenie szlaków dostaw.

Miłośnicy Division 2 również nie mają powodów do narzekań. Planowana aktualizacja ma zapewnić zupełnie nowy tryb zabawy, zaimplementowane będą również zupełnie innowacyjne metody zdobywania poziomów agentów.

Alain Corre podziękował również fanom za ciepłe przyjęcie nowego IP przez fanów. W jego opinii Division z roku 2016 było ambitną pozycją, niemniej niepodobną do niczego, co Ubisoft wyprodukował do tej pory. Ostatecznie pozytywny odbiór marki przerósł oczekiwania twórców, bijąc wiele rekordów Ubisoftu.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.