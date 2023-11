The Day Before na szczycie popularności na Steam. A wszyscy tak ją wyśmiewają

The Day Before jednak zapowiada się dla większości graczy lepiej, niż się wydawało? A może to tylko zbiorowy trolling twórców? Przekonamy się już niedługo.

TDB to gra-legenda, a nawet nie wyszła. Nie wiem finalnie, co z niej będzie, ale już teraz może pochwalić się godnym pozazdroszczenia szumem medialnym. Szkoda tylko, że większość doniesień brzmi negatywnie. Nowe fragmenty rozgrywki nie zachwycają, twórcy kompletnie nie potrafią reklamować swojego tytułu, a na domiar złego… już wcześniej zniknęła ona ze Steam. No wiecie, podobno ukradła nazwę apce z kalendarzem. Kontrowersji jest mnóstwo, ale nie o to tu chodzi. Mimo tak wielkiej nagonki graczy tytuł znów wrócił na pierwsze miejsce najpopularniejszych gier na platformie Valve. Zaskoczeni?

The Day Before na szczycie

Patrząc na dane najpopularniejszych gier z następnych 90 dni na Steambase, można się czuć właśnie zaskoczonym. Listę dominuje właśnie The Day Before. Produkcją interesuje się niemal więcej graczy niż kolejnym dwóm pozycjom razem wziętym. Dane te powstały na podstawie liczby obserwujących wątek społeczności gry. Pod kątem najbardziej pożądanych znajduje się na 2. miejscu. Najchętniej gracze do listy życzeń dodają obecnie The Finals (bo miało bardzo obiecujące otwarte testy). W najbliższych dniach wszystko może się zmienić, bo różnica nie jest wielka.

Istnieje też szansa, że gracze po prostu obserwują TDB, bo chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się wokół gry. Kontrowersje są na tyle spore, że raczej wiele osób zdaje sobie sprawy z potencjalnych problemów z grą. Twórcy byli nawet oskarżani o kradzież z innych tytułów! Ciężko to przeoczyć, no ale jednak Fntastic buduje spore zainteresowanie. Premiera już 7 grudnia 2023 roku.