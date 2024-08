The Callisto Protocol zniszczone przez wydawcę? “Nie tak się umawialiśmy”

Chociaż od premiery gry The Callisto Protocol minęło już trochę czasu, to tytuł wraca na świecznik za sprawą słów jednego z twórców. Okazuje się, że ten czuje się oszukany przez wydawcę, który początkowo obiecywał deweloperom więcej czasu na skończenie produkcji. Ostatecznie nalegano na przyspieszenie prac i samej premiery. To miał być główny powód porażki gry, jaką ta osiągnęła na rynku. Robi się ciekawie.

The Callisto Protocol – wydawca nalegał na szybszą premierę gry

Glen Schofield to reżyser gry The Callisto Protocol, który wypowiedział się ostatnio na temat swojej gry. Jego zdaniem produkcja mocno ucierpiała na jakości przez decyzję wydawcy. Ten początkowo obiecywał więcej czasu na doszlifowanie produkcji, jedna danego słowa nie dotrzymał. Twórca potrzebował kilku dodatkowych miesięcy, które (rzekomo) miał otrzymać. Uzbrojony w taką wiedzę siedział, projektował i wymyślał, co jeszcze warto byłoby dodać do gry, lub doszlifować.

Nagle okazało się, że firma wydawnicza chce opublikować tytuł w grudniu 2022 roku, pozbawiając twórcę dodatkowych kilku miesięcy — bardzo jego zdaniem potrzebnych. Ten ostrzegał, że to się po prostu nie uda, będzie kosztowało ogromne pieniądze, a sama gra faktycznie nie będzie wystarczająco gotowa. Na nic jednak zdały się próby przekonywania wydawcy, bo ten podjął już decyzję.

Z gry wycięto sporo zawartości. Wiemy przynajmniej o skasowaniu aż 4 bossów i dwóch typach przeciwników. Auć.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w ten (mimo wszystko) ciekawy tytuł, to okazji jest całkiem sporo. Po pierwsze, grę wyrwiecie za naprawdę nieduże pieniądze w konsolowych edycjach pudełkowych. O, na przykład tutaj na PS4 i PS5. Inną opcją jest ogranie tytułu w ramach subskrypcji Xbox Game Pass na PC i konsolach Microsoftu.

The Callisto Protocol wyszło 2 grudnia 2022 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

