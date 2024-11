Tak wygląda 8K na PS5 Pro. Eksperci zbadali jak konsola radzi sobie z obrazem nowej generacji

Nowe PlayStation to bez wątpienia najmocniejsza konsola dostępna na rynku. Co ciekawe, sprzęt ma sobie radzić z odpalaniem gier nawet w 8K. Czy PS5 Pro faktycznie jest tak zdolne? Eksperci z Digital Foundry postanowili sprawdzić, jak urządzenie radzi sobie z nową wersją gry The Callisto Protocol. Jest nieźle, ale…

PS5 Pro i 8K. Jak to działa?

No właśnie — ale. Chociaż nowa konsola Sony faktycznie posiada “nowe umiejętności” wynikające z dużej mocy obliczeniowej, to nie wszystko jest tak kolorowe, jak to reklamują. Wspomniana rozdzielczość jest tego idealnym przykładem. Niedawno informowaliśmy was o grze The Callisto Protocol, która otrzymała specjalny patch do nowej konsoli Sony. Produkcja na nowym sprzęcie otrzymała dwa tryby obrazu:

Quality – 8K, ray-tracing, 30 FPS

Performance – 4K, ray-tracing, 60 FPS

Chociaż 30 klatek nie robi wrażenia, to połączenie 8K i ray-tracingu już tak. Czy tytuł rzeczywiście działa w ten sposób na PS5 Pro? Łatka jest już dostępna, a grę postanowili sprawdzić eksperci z Digital Foundry. Jest nieźle — nie obyło się jednak bez “ale”. To dotyczy głównie wspomnianej rozdzielczości. Ich zdaniem gra nie wygląda znacznie lepiej niż w 4K. To sugeruje nam, że w rzeczywistości gra jest renderowana w 6K, a wyższa rozdzielczość jest osiągana dzięki upscallingu.

Wykorzystywanie zakresu dynamicznych rozdzielczości nie daje takiego efektu, jakiego oczekiwali gracze. Gra nadal wygląda świetnie i działa dobrze, ale ostatecznie lepiej skorzystać z trybu 4K. Obraz nadal jest ostry, a przy okazji otrzymujemy 60 klatek na sekundę. Digital Foundry wspomina też, że w trybie 8K znacznie lepiej radzi sobie No Man’s Sky. W tej grze wysoką rozdzielczość zaimplementowano mimo wszystko lepiej.

