Ta gra działa na PS5 Pro w 8K z ray-tracingiem. To graficzna magia na waszych telewizorach

Wiele opinii krąży wokół PS5 Pro, ale faktem jest, że to obecnie najmocniejsza konsola dostępna na rynku. Potwierdzić to postanowili twórcy gry The Callisto Protocol, którzy zaktualizowali swoją produkcję, dodając do niej dedykowany tryb wyświetlania na nowym PlayStation. Grę uruchomimy w rozdzielczości nawet 8K i z włączonym śledzeniem promieni. Brzmi epicko!