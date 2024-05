5 horrorów, które warto ograć w oczekiwaniu na premierę Silent Hill 2 Remake

Bloober Team w pocie czoła pracuje nad Silent Hill 2 Remake, a Konami wcale nie spieszy się, aby w końcu tę produkcję wydać. Legenda psychologicznego horroru, która zdefiniowała gatunek, trafi na rynek jeszcze w tym roku, ale co robić do tej pory? Spokojnie, są inne warte uwagi gry grozy do ogrania!

W co zagrać w oczekiwaniu na Silent Hill 2 Remake?

Ostatnie lata przyniosły nam sporo nowych wydań klasycznych gier. Część to zwykłe remastery, niektóre to remake’i, a inne są po prostu nowiutkimi grami lub kolejnymi częściami. Rozkwit horroru growego trwa nadal, choć ostatnio nie wszyscy mogą mówić o wielkich sukcesach. Bezapelacyjnie na polu horrorów AAA króluje Capcom, ale Resident Evil to przecież nie wszystko.

Dead Space Remake

Dead Space to jedna z najlepszych gier, które zgrabnie łączą ze sobą kosmiczną grozę, autorskie, ciekawe i zaskakująco solidnie nakreślone uniwersum, wraz z akcją i niezłą fabułą. Remake to kolejny krok w kierunku doskonałości, a zarazem najlepsza wersja gry. Warto, bo gra nie tylko wygląda świetnie, ale doczekała się sporego zastrzyku nowości, wzbogacających doznania płynące z rozgrywki.

Alone in the Dark Remake

Remake “pradziadka” survival horroru to Lovecraftowska groza pełną gębą, a także najświeższa pozycja na tej liście. Może i produkcja nie reprezentuje sobą tak wysokiego jak dzieła Capcomu, ale to nie szkodzi, bo klimat i fabułą nadrabiają każdy drobny mankament. Więcej o tytule przeczytacie w naszej recenzji, a tymczasem polecam wycieczkę do rezydencji Derceto!

Resident Evil 4 Remake

Jeden z najlepszych horrorów w historii doczekał się nawet lepszego wskrzeszenia za sprawą pełnoprawego remake’u! Leon S. Kennedy kontra dziwaczny hiszpański kult i jak zwykle produkująca kolejne wynaturzenia korporacja Umbrella. Teraz w zjawiskowej grafice, w komplentym odświeżeniu, które już teraz zasłużyło na miano legendy.

The Texas Chain Saw Massacre

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną to kultowe dzieło Tobe’a Hoppera, ale gra wideo na podstawie tego uniwersum okazała się zaskakująco solidną wariacją na temat asymetrycznego horroru multiplayer. To także pozycja, która może dostarczyć Wam najwięcej godzin rozgrywki z tej listy, ze względu na to, że cała rozgrywka opiera się na segmencie multiplayer. I wcale nie trzeba mieć znajomych, aby móc w pełni docenić kunszt polowania (lub uciekania) w grze od Sumo Digital.

The Callisto Protocol

To trochę taka “kalka” Dead Space, a trochę oparty na gęstej atmosferze, ciężki pod wieloma względami i niezwykle sugestywny kosmiczny horror od “ojca” wspomnianej serii. The Callisto Protocol zebrało baty na start, ale osobiście uważam, że to jeden z najlepszych horrorów science-fiction, który może nie wytycza nowych szlaków, ale zgrabnie odświeża już te znane, dorzucając przepiękną, prawdziwie next-genową oprawę.

Jak zamierzacie więc spędzić kolejne miesiące w oczekiwaniu na debiut nowej wersji legendy horroru?