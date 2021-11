TES VI, RE4 Remake, Dead Island 2 i inne gry z datami premier. Wielki przeciek z serwerów NVIDIA

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Do sieci wyciekły daty premier TES VI, Dead Island 2 i setek innych gier. Wszystko znów za sprawą serwerów firmy NVIDIA.

Użytkownicy forum Reddit dokopali się do arkusza z setkami dat premier zapowiedzianych i jeszcze nieogłoszonych gier. Pochodzą one rzekomo z wcześniejszego przecieku z serwerów firmy NVIDIA. Arkusz zniknął już z sieci, ale udało się go zachować.

Wiele dat i innych danych (między innymi SteamID) pokrywa się z prawdziwymi informacjami. Znajdą się jednak tytuły, które zostały opóźnione, ale w arkuszu nadal widnieją ich wcześniejsze daty premier. Na liście znalazłem między innymi Diablo IV i Overwatch 2 z zaplanowanymi premierami na 2022 rok, choć Blizzard ogłosił wczoraj, że tytuły zostały opóźnione na co najmniej 2023 rok.

Pierwotny przeciek został opublikowany miesiąc temu, wiec możliwe, że wówczas NVIDIA nie posiadała zaktualizowanych dat premier. Oznacza to, że niektóre z zamieszczonych poniżej terminów mogą być nieaktualne. Miejcie to na uwadze i traktujcie ten przeciek póki co jako ciekawostkę, a nie harmonogram nadchodzących premier. Niemniej na liście znajdziecie też wiele niezapowiedzianych jeszcze produkcji.

TES VI, Dead Island 2, Fable 4 i inne gry w przecieku z NVIDIA

Avowed – 12.07.2022

Batman: Arkham Insurgency (niezapowiedziane) – 2.08.2022

Brothers in Arms (niezapowiedziane) – 14.02.2024

Crysis 4 (niezapowiedziane) – 25.10.2022

Dead Island 2 – 25.02.2022

Destroy All Humans 2 Remake – 04.07.2022

Destroy All Humans 3 (niezapowiedziane) – 13.06.2022

Dragon’s Dogma 2 (niezapowiedziane) – 01.01.2022

Death Stranding Director’s Cut (niezapowiedziane na PC) – 01.03.2022

ELEX 2 – 18.11.2021

Fable 4 – 12.10.2023

Final Fantasy IX Remake (niezapowiedziane) – 01.04.2022

Final Fantasy Tactics Remaster (niezapowiedziane) – 01.02.2022

FF XVI – 01.03.2023

Gears 6 (niezapowiedziane) – 10.11.202

Gothic Remake – 17.11.2022

Hollow Knight: Silksong – 01.02.2022

Kingdom Hearts IV (niezapowiedziane) – 30.09.2022

Lords of the Fallen 2 – 01.06.2022

Marvel’s Midnight Suns (przesunięte na drugą połowę 2022 roku) – 30.03.2022

Metro Next (niezapowiedziane) – 17.02.2023

Monster Hunter 6 (niezapowiedziane) – 01.07.2021

Mortal Kombat XII (niezapowiedziane) – 04.03.2023

Payday 3 – 14.03.2023

Platinum (Indiana Jones) – 01.01.2024

Resident Evil 4 Remake (niezapowiedziane) – 01.11.2022

Resident Evil Outbreak (niezapowiedziane) – 01.03.2022

Sniper Elite 5 (niezapowiedziane) – 28.02.2022

Warhammer 40K: Space Marine 2 (niezapowiedziane) – 07.09.2022

System Shock 3 – 09.03.2022

Tekken 8 (niezapowiedziane) – 01.12.2022

The Elder Scrolls VI – 02.01.2024

Tomb Raider 25th Anniversary (2021, niezapowiedziane) – 27.05.2022

Total War 9 (niezapowiedziane)

Unturned 2 (niezapowiedziane) – 08.03.2022

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – 11.12.2023

Victoria 3 – 07.03.2022

Pamiętajcie, że powyższe daty premier nie muszą być prawdziwe. Aby ostatecznie zweryfikować ich wiarygodność, musimy poczekać na kolejne ogłoszenie firmy NVIDIA lub wydawców, których gry wyciekły z serwerów.