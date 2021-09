God of War, Ghost of Tsushima, Gears 6 i wiele więcej – pełna lista gier na PC z przecieku od Nvidia

Wczoraj informowałem Was o ogromnym wycieku informacji z serwerów Nvidia GeForce Now. Lista wszystkich pozycji znacznie powiększyła się, a wśród nich nie zabrakło wielu perełek.

Na wstępie jednak zaznaczę kilka ważnych rzeczy. Gry, które poniżej zobaczycie niekoniecznie muszą powstawać. Nvidia w swoim oświadczeniu niezwykle bezpiecznie podeszła do tematu, nie gwarantując tym samym, że ów produkcje są w ogóle w planach. Z drugiej strony absurdalnym wydaje się być sytuacja, gdzie na serwery GeForce Now wrzucono w formie placeholderów dziesiątki tytułów, które „mogłyby być w produkcji”.

Warto też mieć na uwadze, że niekoniecznie ów tytuły zadebiutowałyby dosłownie w wersji na PC. GeForce Now jest usługą streamingową, a swego czasu spekulowało się na temat współpracy Nvidia i PlayStation w formie włączenia do wymienionej usługi także gier z PS Now. Dobrze, krótki wstęp za nami. Rzućcie okiem na te rarytasy, które mam nadzieję, że jednak będą miały rację bytu w najbliższych latach. Z całego serca muszę podziękować redditorom, którzy przyczynili się do powstania poniższego zbioru.

PlayStation (możliwe wersje PC):

HELLDIVERS 2

Horizon Forbidden West

GT7

Déraciné

God of War (Steam)

Returnal

Demon’s Souls

Ratchet and Clank

Sackboy: A Big Adventure

Ghost of Tsushima

Microsoft:

Gears 6

Oxide Unannounced

Project Holland (Najpewniej Fable)

Project Woodstock (najpewniej Forza)

Niezatytułowana jeszcze gra od The Initiative Game

Project Typhoon (najpewniej Contraband)

Halo 5: Guardians (wersja PC)

Avowed

Kalimba

Indus

Gravity

Square Enix:

Chrono Cross Remaster

FF Tactics remaster

FF7 Remake

FF9 Remake

FF 16

Tomb Raider Anniversary (2021)

Niezapowiedziany jeszcze tytuł

Kingdom Hearts IV

Capcom:

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Dragons Dogma 2

Monster Hunter 6

Take-Two Interactive:

GTA 3, Vice City and San Andreas Remasters

Bioshock TRX remaster

Bioshock 2022

Electronic Arts:

Mirrors Edge RTX Remaster

Nienazwany jeszcze tytuł od Respawn

Titanfall 3

Bandai Namco:

Tekken 8

Curve Digital:

Human Fall Flat 2

Devolver Digital:

The Talos Principle 2

Crytek:

Crysis 4

D3 Publisher Inc:

Earth Defence Force 6

Sega:

Bayonetta 3 (wersja PC)

Judgement (wersja PC)

Atlus:

Catherine: Full Body (wersja PC)

Shin Megami Tensei V (wersja PC)

WB:

Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Valve:

Half-Life 2 Remastered

Paradox:

Niezapowiedziany FPS

Jak widać, lista gier jest naprawdę pokaźna. Na ten moment jednak tylko czas pokaże, czy rzeczywiście powyższe tytuły naprawdę wyjdą w niedalekiej bądź nieco dalszej przyszłości. Nie wiem jak Wam, ale ja znalazłem tu kilka pozycji, które z chęcią postawiłbym na mojej półce. Titanfall 3, sporo ex’ów Sony… Po prostu nic, tylko wydawać pieniądze.