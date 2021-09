Przeciek gier PlayStation na PC potwierdzony, choć jest jeden problem

Firma NVIDIA odniosła się do wczorajszego przecieku gier z usługi GeForce NOW. Na liście widzieliśmy między innymi gry PlayStation w wersjach na PC, których pełną listę znajdziecie w tym artykule.

Potwierdzono, że ujawniona lista gier to nie błąd w bazie danych. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie z nich muszą się ukazać. NVIDIA podkreśla też, że ujawnione tytuły dopisano do listy w celach testowych. Oznacza to, że niektóre mogą po prostu nie istnieć.

Firma NVIDIA jest świadoma istnienia nieautoryzowanej, opublikowanej listy gier, zawierającej zarówno wydane tytuły, jak i tytuły niezapowiedziane, używanej wyłącznie do wewnętrznego śledzenia i testowania. Umieszczenie na liście nie jest ani potwierdzeniem, ani zapowiedzią żadnej gry.

Firma NVIDIA podjęła natychmiastowe działania w celu usunięcia dostępu do tej listy. Nie ujawniono żadnych poufnych wersji gier lub informacji personalnych. – komentuje przedstawiciel NVIDIA dla WCCFTech

Niemniej nie wszystkie pozycje z listy należy od razu skreślać. God of War w wersji na PC jest przypisany do platformy Steam. Oznacza to, że zarejestrowano ten tytuł w bazie danych Valve. To bardzo prawdopodobne, że gra faktycznie trafi na PC, choć trzeba jeszcze zaczekać na ogłoszenie PlayStation. Co ciekawe, wymienione na liście Returnal i Demon’s Souls nie są już przypisane do żadnej platformy dystrybucji cyfrowej na PC.

Za pośrednictwem listy do sieci wyciekły też takie tytuły jak dwa nowe wcielenia BioShock, Crysis 4, GTA Trilogy Remake, nowe Metro czy Final Fantasy IX Remake. Póki co nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy opisane pozycje się potwierdzą.