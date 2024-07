Nowa postać w Tekken 8. Powraca główny antagonista serii

Tekken 8 z nową postacią. Nadchodzi świetne DLC

Dodatki do gier, czyli popularne DLC można podzielić na różne kategorie. Jedne to takie, o które nikt nie prosił i o które nikt nie zabiega. Inne to takie nowości, które będą na ustach graczy przez dłuższy czas i mają ogromną szansę na sukces. W przypadku najnowszego dopiero do ogłoszonego rozszerzenia do Tekken 8 mamy do czynienia z tą drugą opcją.

Oto bowiem twórcy gry zaprezentowali trailer, którego głównym bohaterem jest największy i najsilniejszy antagonista z całej serii — sam Hehachi Mishima. Powróci on do serii za sprawą DLC i będzie dostępny jako grywalna postać już pod koniec tego roku.

Z pewnych powodów Hehachi nie pojawił się jeszcze w ósmej odsłonie serii. Jasne, przewijał się w retrospekcjach i na filmikach, jednak brakowało go jako grywalnej postaci. Powód nieobecności jest znany wszystkim, którzy zagrali w “siódemkę”. Tymczasem dziadek powróci i to ze zdwojoną mocą. Zgodnie z zapowiedziami, DLC będzie dostępne w okolicach jesieni.

A póki co, możecie rozpocząć zabawę jako Lidia Sobieska — polska wojowniczka i premier kraju, która walczy w Turnieju Żelaznej Pięści.

Źródło: gamingbolt.com