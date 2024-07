Premier Polski w Tekken 8. Wiemy, kiedy Lidia Sobieska pojawi się w grze

Już niedługo gracze Tekken 8 będą mogli rozpocząć rozgrywkę przy pomocy nowej postaci. Do gry trafi bohaterka rodem z Polski, czyli fikcyjna premier naszego kraju, Lidia Sobieska. Postać zadebiutowała w japońskiej serii bijatyk przy okazji siódmej odsłony, a teraz powraca jako jedna ze zdecydowanie lubianych wojowniczek. W sieci pojawiła się konkretna data premiery DLC. Jeżeli macie przepustkę sezonową, to zagracie szybciej.

Tekken 8 z nową postacią. To Lidia Sobieska

No i się doczekaliśmy — Tekken 8, czyli jedna z tegorocznych premier otrzyma wkrótce DLC z nową postacią. I to nie byle jaką, bo do zestawu dostępnych bohaterów dołączy prawdziwa polska wojowniczka. Podobnie jak w poprzedniej odsłonie, tak i tym razem będziemy mogli wcielić się w fikcyjną premier Polski, czyli Lidię Sobieską. Jasnowłosa polityczka posługuje się karate i bez trudu poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi przeciwnikami.

Kiedy nowa postać pojawi się w grze? Jeżeli posiadacie przepustkę sezonową, to będziecie mogli nią zagrać już 23 lipca polskiego czasu. Bohaterka w formie ogólnodostępnego DLC będzie dostępna 3 dni później, czyli 26 lipca. To druga postać, która zostanie dodana do gry po premierze. Pierwszy był Eddy Gordo.

Polski akcent w grze to coś, na co rodzimi fani zdecydowanie czekali. Szkoda, że bohaterka nie znalazła się w podstawowym zestawie postaci, ale dobre i to. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie graliście w nowego Tekkena, to mogę to tylko i wyłącznie polecić. Rzućcie okiem na naszą recenzję, w której nie kryję zachwytów nad najnowszą odsłoną serii. To się naprawdę udało i jeżeli chcecie pograć w dobrą bijatykę, to właśnie ten tytuł spełni wasze oczekiwania.

Źródło: YouTube