Kup sobie tani Xbox Game Pass. Przegląd najlepszych ofert bez VPN

Tani Xbox Game Pass – to najlepsze oferty

Już dziś do abonamentu Game Pass dołączyły kolejne dwie gry, dlatego warto upewnić się, że mamy aktywną subskrypcję. Jeżeli ta dobiegła końca, to nic straconego — mamy dla was zbiór najciekawszych ofert, dzięki którym kupicie abonament w o wiele lepszej cenie. Zarówno na PC, jak i na konsole, albo jednocześnie, w ramach pakietu Ultimate:

Linki do poszczególnych ofert znajdziecie poniżej:

Warto pamiętać, że powyższe oferty pozwolą wam na zakup abonamentu do aktywowania w Polsce. Nie musicie kombinować z VPN, zmieniać regionu i robić rzeczy nie do końca zgodnych z regulaminem Microsoftu. Kupując kod macie spokój, bez trudu i w pełni legalnie aktywujecie go na terenie naszego kraju. Brzmi dobrze? Oczywiście, że tak!

A co nas czeka w najbliższych miesiącach? Powoli przyglądamy się ofercie na luty i na ten moment wiemy o przynajmniej jednej grze. W przyszłym miesiącu pewniakiem jest debiut Avowed. Gra będzie dostępna na PC i konsolach Xbox — również w abonamencie. Jest to jedna z ciekawszych premier tego kwartału, którą ogracie bez dodatkowych opłat. Wystarczy posiadać subskrypcję.

