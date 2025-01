Najlepsze gry za darmo ze stycznia 2025 roku

Zbieramy w jednym miejscu najlepsze gry za darmo na PC oraz konsole, które miały swoją premierę w styczniu 2025 roku. Nie są to czasowe rozdawnictwa, zatem wszystkie przypiszecie do swojego konta np. na Steam i zachowacie na zawsze w bibliotece.

Choć codziennie pojawiają się nowe gry za darmo, zdecydowana większość niewarta jest uwagi. Zawsze staramy się wysegregować dla Was te najciekawsze, a tutaj zajmiemy się samą śmietanką, czyli najlepszymi z najlepszych. Grudzień był bardzo mocnym miesiącem pod względem premier free to play (zobacz 34 najlepsze bezpłatne gry z końcówki 2024 roku), z kolei styczeń nie przyniósł nam póki co żadnej dużej bezpłatnej premiery. Lecz kto gustuje w tytułach niezależnych, niech spojrzy na darmoszki miesiąca, które wybiły się ponad pozostałe premiery.

Gry za darmo – premiery stycznia 2025

Wśród najlepszych bezpłatnych tytułów tego miesiąca nie zabrakło porządnej gry RPG czy bardzo pozytywnie ocenianych gier akcji. Mamy również coś niezłego dla miłośników strategii w czasie rzeczywistym (RTS) oraz sportowych emocji. Są też wielkie otwarte światy fantasy MMO, horrory i platformówki.

Nasze zestawienie z najlepszymi grami za darmo będziemy aktualizować przez cały styczeń, więc jeśli aktualnie nic nie przyciągnęło Waszej uwagi, zajrzyjcie do nas za kilka dni, a na pewno znajdziecie tutaj dużo więcej darmoszek niż obecnie prezentujemy.

Lords of Ravage: Dread Knights

Na 2025 rok zaplanowano premierę ciekawie zapowiadającej się gry RPG Lords of Ravage. Jednak już dzisiaj możemy sięgnąć po darmowe Lords of Ravage: Dread Knights, które przedstawia wydarzenia rozgrywające się przed właściwą grą. Gra jest mroczna, brutalna i opowiada historię jednego z trzech lordów, który wybrał ścieżkę terroru i krwi. Pierwsze opinie na Steam są rewelacyjne i obecnie widzimy przy Dread Knights średnią ocen na poziomie 93/100.

Lords of Ravage: Dread Knights – pobierz grę za darmo

Druga gra za darmo na kolejnej podstronie.