Królowie RPG po 4 zł z groszami. 30 gier na Steam w promocji

Oto 30 gier z gatunku RPG oraz RPG akcji z domieszkami strategii, survivalu czy przygody. Łącz je jedno – cena nie przekraczająca 5 zł oraz naprawdę przyzwoite oceny. Wśród nich znajdziemy znane hity sprzed lat, jak i nowsze, czasem mało znane produkcje. Warto je mieć w bibliotece na Steam.

Kto nie odnalazł się w naszym zestawieniu “75 gier na PC do 30 zł. Ustrzel hity taniej o nawet 250 zł“, ale jest wyznawcą gatunku RPG, tutaj powinien nasycić swój głód. Masz piątaka? Podpowiadamy, na co wydać kasę i dobrze się bawić. W dzisiejszym zestawieniu nie zabraknie spektakularnych i epickich produkcji, które zna cały świat. Będą też małe perełki pominięte przez główny nurt, po które wystarczy się schylić i sypnąć kilkoma złotówkami. Te gry są prawie jak za darmo! Przy okazji pamiętajcie o kilkudziesięciu tytułach po 0 zł, za które w ogóle nie trzeba płacić, a które przedstawialiśmy już dla was w tym miesiącu.

Wszystkie gry RPG, które zaraz sobie na spokojnie przejrzycie, kupicie taniej niż na Steam. Zawdzięczamy to promocjom na klucze oferowane przez sprawdzony i zaufany sklep Instant Gaming. Zakupy trwają tam moment i możemy za nie zapłacić poprzez BLIK. Zwróćcie uwagę na gry oznaczone symbolami “💲💪” – na nich oszczędzamy ponad 100 zł w porównaniu do obecnych cen na platformie Valve. Natomiast “❤️” oznaczyliśmy wyjątkowe gry, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w Waszych bibliotekach.

Promocja na gry RPG. Wszystkie klucze tańsze niż na Steam (część I)

Jak widzicie, pierwsze 15 gier z zestawienia to naprawdę mocne propozycje, jak za taką cenę. Na szczególną uwagę zasługują trzy tytuły, które dostarczą nam dużo akcji oraz zabawy. Oczywiście wszystko podlane sosem RPG.

Blacktail

Rozpoczynamy od Blacktail, czyli produkcji z grudnia 2022 roku, która oczarowała już wielu graczy. Fabuła nawiązuje do legendy Baby Yagi oraz słowiańskich mitów. Wcielamy się w 16-letnią Yage, która została oskarżona o uprawianie czarów i wygnana ze średniowiecznej słowiańskiej osady. Podczas rozgrywki czeka nas sporo intensywnej walki łukiem, magii oraz mrocznej fabuły.

Darksiders Warmastered Edition

Doskonałą propozycją na jest również Darksiders Warmastered Edition, czyli odświeżona wersja gry akcji z domieszką RPG, która pierwotnie miała swoją premierę w 2010 roku. Po latach możemy zanurzyć się w poprawionej edycji, gdzie jeszcze raz wcielamy się w Wojnę, jednego z Czterech Jeźdźców Apokalipsy.

Orcs Must Die! 2

Tutaj mamy z kolei do czynienia z mieszanką gry akcji, tower defense oraz oczywiście szczyptą RPG. Orcs Must Die! 2 polega na odpieraniu kolejnych fal wrogów, co czynimy wcielając się w maga bitewnego. Fajnie, że mamy możliwość zagrania ze znajomym w kooperacji, gdzie druga osoba może pokierować czarodziejką.

