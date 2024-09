Zaskakujące FPS-y na Steam z genialnymi ocenami w promocji. 17 zł zamiast 120 zł robi różnicę

Kto lubi postrzelać, ale nie może już słuchać o Battlefield czy Call of Duty, a na samą myśl o Valorant i innych podobnych grach za darmo robi mu się słabo, niech spojrzy na bardzo dobrą alternatywę. Mniej medialne produkcje są często o niebo lepsze od tych z piedestału. Potrafią zaskoczyć formą, pomysłami, a pod względem grafiki prezentować przyzwoity poziom. Wybraliśmy dla Was trzy genialne FPS-y, które możemy kupić w niezłych promocjach i dodać je do biblioteki na Steam. Klucze oferuje zaufany sklep Instant Gaming.

Promocje na wyjątkowe FPS-y. Taniutkie klucze Steam

Każda z wymienionych gier to bardzo dobra zabawa na długie godziny. I jak widzicie, każdą kupimy taniej niż na Steam. W przypadku jednego tytułu oszczędzamy ponad 100 zł, a to już niemałe pieniądze. Jeśli nie słyszeliście jeszcze o wspomnianych shooterach, wrzucamy krótkie opisy wraz z trailerami.

Turbo Overkill posiada “przytłaczająco pozytywne” opinie na Steam

Najtańszym polecanym shooterem jest genialny Turbo Overkill, który zadebiutował na PC w 2023 roku. Gra jest niesamowicie szybka i była inspirowana takimi seriami i kultowymi FPS-ami jak DOOM, Quake czy Duke Nukem 3D. Do walki wkraczamy jako Johnny Turbo, cyborg wyposażony w rakiety na ramionach oraz piłę łańcuchową, która wystaje z dolnej części nogi. Do tego masa karabinów i innego żelastwa. Słowem – jest grubo z giwerami, a co można nimi zrobić, zobaczcie na zwiastunie.

High On Life rozbraja klimatem i “bardzo pozytywnymi” ocenami

High On Life to wyjątkowy shooter, który jest zabawny, dynamiczny i niezwykle kolorowy. Wskakujemy tutaj w buty osoby, która prosto po szkole, bez pracy i ambicji musi nagle uratować świat. Kartrl kosmitów najeżdża naszą planetę i chce przerobić ludzkość na używki, a my łapiemy za giwerę, która nagle zaczyna… gadać. Bronie w High On Life są rozgadane i wygadane, co naprawdę potrafi rozbawić. Jako świeżo upieczony łowca nagród wędrujemy po różnych przepięknych krainach, od rajskiej dżungli do miasta w asteroidzie, które jest centrum kosmosu. Wyżej znajdziecie też link do dodatku High On Knife w promocji, który jest całkowicie nową przygodą będącą minisequelem podstawowej wersji gry.

A jeśli już grałeś w High on Life…

… i brakuje Tobie zwariowanego klimatu, jaki gra dostarcza, zainteresuj się zwariowanym shooterem Anger Foot, którego premiera miała miejsce w lipcu 2024 roku. Gra posiada “bardzo pozytywne” opinie na Steam, gdzie tytuł podsumowano jako ostrą akcję z wykopywaniem drzwi i kopaniem tyłków. Pełno tutaj absurdu, basowej muzyki i niecodziennego podejścia do tematu shooterów.

Jeśli znacie jakieś inne wyjątkowe shootery, które nie są za bardzo znane, ale genialne, dajcie znać w komentarzach.