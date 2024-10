25 gier LEGO na Steam do 280 zł taniej. Ceny już od 4 zł z groszami

Niemal każda gra z serii LEGO to arcydzieło, które posiada bardzo wysokie oceny na Steam. Szkoda tylko, że idą za tym “bardzo wysokie ceny”, które widzimy na platformie Valve. Na szczęście mamy alternatywę i możemy kupić klucze w innych sklepach. To sposób, by zaoszczędzić od kilkudziesięciu do nawet 280 zł na każdym z tytułów. Oto najlepsze gry LEGO w promocji.

Gry LEGO zdobyły serca wielu młodszych oraz starszych graczy. Nieważne ile mamy lat, możemy się tutaj dobrze bawić odwiedzając “kwadratowe” wersje światów Batmana, Parku Jurajskiego, Harrego Pottera, Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów czy wreszcie Gwiezdnych Wojen. Czekają na nas bohaterowie DC oraz Marvela, są również naprawdę genialne wyścigi 2K Drive oraz może nie tak dobry, ale zawsze, kreator światów w postaci LEGO Worlds.

Gdyby ktoś chciał kupić wszystkie gry LEGO z poniższej listy bezpośrednio na Steam, musi wydać około 3020 zł. Liczymy tylko podstawowe wydania, bez edycji Deluxe, Premium itd. Jeśli zdecydujemy się kupić klucze w Instant Gaming, a to rzetelny i sprawdzony przez nas sklep, za 25 gier zapłacimy 210 zł. Zatem oszczędzamy sporo, bo aż 2810 zł.

Oczywiście możemy sobie wybrać dowolny tytuł, a nie kupować całość. Każda gra w dzisiejszej promocji jest tańsza niż obecnie na Steam od około 56 zł do około 280 zł, a sześć z nich kupimy w cenie poniżej 5 zł. Wszystkie gry posiadają polski język. Zakupione klucze dostaniemy od razu po dokonaniu płatności (np. poprzez BLIK). Zatem przeglądajcie i wybierajcie!

Gry LEGO na PC w dużej promocji. Tanie klucze Steam (część I)

Komu zakręciło się w głowie od nadmiaru słowa “LEGO”, a nie grał jeszcze w tytuły z tej serii, powinien zwrócić uwagę na sześć produkcji, które są uważane za jedne z najlepszych. O niewątpliwym królu serii, czyli Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów, jeszcze wspomnimy. Na początek proponujemy jednak równie rozbudowaną przygodę w świecie Harrego Pottera.

LEGO Harry Potter: Years 1-4 / 5-7

Biorąc się za Harrego Pottera, najlepiej od razu zaopatrzyć się w obie części serii. Dzięki temu weźmiemy udział w wydarzeniach, które rozgrywały się w siedmiu książkowych tomach napisanych przez brytyjską pisarkę J.K. Rowling. Oczywiście w grze nie odwzorowano książek “jeden do jednego”, lecz pokazano wszystko w charakterystycznym dla serii LEGO krzywym zwierciadle. Poznamy tutaj znanych bohaterów, odwiedzimy kultowe miejsca z uniwersum i tak jak w książkach, zmierzymy się z samym lordem Voldemortem.

LEGO City: Undercover (Tajny Agent)

Jednym z niezaprzeczalnych hitów z serii gier LEGO jest Tajny Agent. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z GTA dla najmłodszych, gdzie przemierzamy otwarty świat pełen akcji, gangsterów i walki tych dobrych ze złymi. Tak jak w serii od Rockstar Games, tak i tutaj “pożyczamy” auta oraz inne pojazdy, są pościgi, tajne misje oraz wielka mapa z terenem miejskim oraz peryferiami. I choć w Tajnym Agencie jesteśmy stróżami prawa, podczas różnych misji wcielimy się również w przestępców, górników, astronautów czy farmerów.

LEGO 2K Drive

Gorąco polecamy sięgnąć również po LEGO 2K Drive, czyli grę wyścigową z otwartym światem, w której wcielamy się w rolę kierowcy wyścigowego. Naszym celem jest Podniebny Puchar, a zdobędziemy go wygrywając kolejne mistrzostwa przemierzając drogę od zera do bohatera. Ścigamy się po wielu przepięknych krainach, a oprócz wyścigów zaliczamy po drodze także różnorodne minigry i specjalne wyzwania. Gra miała swoją premierę stosunkowo niedawno – w maju 2023 roku, więc dorwać ją w cenie 10 zł z groszami, to naprawdę coś.

Kolejne tanie gry LEGO w promocji na drugiej podstronie.