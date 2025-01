10 premier na Steam, wszystkie to gry za darmo

Oto kolejne gry za darmo na Steam, które dopiero co udostępniono do pobrania, więc na pewno jeszcze ich nie znacie. To najnowsze tytuły free to play ze stycznia tego roku, po niedawno polecanym RPG o Królu Arturze czy świetnym retro RPG akcji Cedric & Odious. Tym razem możemy sięgnąć aż po 10 premier, a najbardziej interesujący jest prolog Car Dealer Simulator, wypełnione akcją i muzyką Goddess Of Swing czy dwie platformówki, w tym jedna w uniwersum… pieczywa.

Gry za darmo na Steam. Nowości do pobrania

Najświeższą nowością, która zostanie udostępniona do pobrania 23 stycznia około godz. 19:00, jest darmowy wstęp do pełnej gry Car Dealer Simulator. Wcielamy się tutaj w pomocnika Little Sama, a naszym zadaniem jest tanio kupować, naprawiać i drogo sprzedawać. Gra powinna spodobać się osobom, które zawsze marzyły o pracy dealera używanych aut oraz mechanika w jednym.

Spójrzcie również na pięknie wyglądającą grę akcji Goddess Of Swing, gdzie przeniesiemy się do muzycznych szalonych lat dwudziestych. Oprócz ubijania wrogów w rytmie swingu, będą również starcia z epickimi bossami.

Polecamy też zdobywające bardzo dobre oceny Moldbreaker: Rise of the Loaf, gdzie wyruszymy na przygodę w krainie chleba. Wcielimy się w Bradleya, chlebowego dziobaka o gofrowanym ogonie i będziemy walczyć, by uratować cały świat przed pleśnią.

Fanom gier platformowych spodoba się również PIO, w którym postaramy się zostać najjaśniejszą gwiazdą. Nasz bohater miał pecha i po narodzinach nie posiadał jasnego światła, dlatego został zesłany na Cmentarz Gwiazd. Jednak marzy, by wznieść się do wyższych sfer, a my możemy mu w tym pomóc. Tak wygląda rozgrywka:

Źródło: Steam