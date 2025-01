33 najlepsze gry za darmo ze stycznia 2025. Same premiery

Przejrzyjcie wszystkie najlepsze gry za darmo, które miały swoją premierę w styczniu tego roku. Zebraliśmy kilkadziesiąt tytułów, za które nic nie zapłacisz. To najnowsze gry free to play na PC, choć znajdzie się w naszym zestawieniu również coś dla posiadaczy konsol PlayStation i Xbox.

Pobierajcie nowe gry za darmo i to nie byle jakie, tylko te najlepsze, które zadebiutowały w tym miesiącu. Zdecydowana większość to produkcje, które pojawiły się na Steam. Wybieramy te z najlepszymi ocenami oraz takie, które czymś się wyróżniły.

Aktualizujemy nasze zestawienie miesiąca, w którym zobaczycie najlepsze darmowe gry na Steam i nie tylko. Zbliżamy się do końca stycznia i możemy Wam zaproponować już ponad 30 darmowych produkcji, które oferują niezliczone godziny zabawy za free. Dlatego warto przejrzeć całość, ponieważ z pewnością znajdziecie wśród tylu pozycji coś, co da Wam dobre granie za 0 zł. Zapraszamy do zestawienia!

Gry za darmo. Najlepsze ze stycznia 2025

Wśród darmowych premier stycznia 2025 znajdziemy zarówno większe tytuły, jak i te mniejsze niezależne. Pobierzecie sporo fajnych gier RPG, niezłe strzelanki, horrory i platformówki. Znajdzie się również coś niezłego dla miłośników strategii w czasie rzeczywistym (RTS).

Pamiętajcie, że to nie wszystkie udane gry za darmo, jakie pobierzecie w styczniu. Nasze zestawienie będziemy aktualizować pod koniec miesiąca, więc jeszcze dorzucimy “do pieca”.

Car Dealer Simulator: Prologue – Early Days

Zaczynamy od prologu oczekiwanej przez wielu z Was gry Car Dealer Simulator. Poznamy tutaj Little Sama, który jest właścicielem biznesu. To on wprowadzi nas w tajniki tej roboty, a naszym zadaniem będzie tanio kupować, naprawiać i drogo sprzedawać. Kluczem do osiągnięcia wysokich zysków będą więc negocjacje przy kupowaniu starych samochodów. Czasem po starego “trupa” wybierzemy się lawetą, ale po naprawie możemy wyciągnąć z takiej oferty sporo kasy. Każdy samochód wymaga diagnostyki i przygotowania do sprzedaży, w prologu zajmiemy się mechaniką czy naprawami blacharskimi.

Car Dealer Simulator: Prologue – Early Days – pobierz za darmo na Steam

