Już możecie grać w darmowe, ambitne RPG i to za darmo. Duża premiera free-to-play na Steam

Gra za darmo i do tego ambitna, niebędąca asset flipem? No jasne, poproszę! King Arthut: Legends Rise to ciekawe RPG, które właśnie miało swoją premierę na Steam

To jasne, że King Arthur: Legends Rise nie jest dla każdego – należy przygotować się na nieco grindowania, trochę elementów pay-to-win i pomysły zahaczające czasami o segment mobile (w końcu to Netmarble, nie?). Mimo wszystko nowe RPG dostępne zupełnie za darmo na Steam ma szansę przekonać do siebie tych graczy, którzy lubują się w turowych potyczkach i ciekawych uniwersach.

Gra za darmo o Królu Arturze

Tym razem trafimy przecież do świata Króla Artura, ale utrzymanego w wydaniu “mocno fantasy”. Oznacza to mityczne i baśniowe stwory, bestie, krwiożerczych przeciwników i przesyt magią. W wydaniu quasi-celtyckim jest to jednak ciekawe, choć zdecydowanie odbiegające od unikalnego, podejście. Warto dodać, że twórcy zarzekają się, iż mocno stawiają na fabułę – chociażby dlatego warto sprawdzić najnowszą grę. No i dlatego, że jest darmowa.

Tytuł jak na razie zebrał jednak “mieszane” opinie graczy. Wiele osób chwali solidną rozgrywkę i wyjątkowo przedstawione uniwersum oraz oprawę. Niektórzy mimo wszystko narzekają na elementy pay-to-win i zbyt mocne konotacje z mobilkami (tytuł ten wcześniej faktycznie zadebiutował na urządzeniach przenośnych).

Poniżej w razie czego przedstawiam zwiastun. Polecam również sprawdzić stronę gry na Steam, gdzie znajdziecie m.in. screeny ukazujące rozgrywkę. Chyba i tak nie zaszkodzi samodzielnie przekonać się o tym, czy warto poświęcić swój czas na tę przygodę.

Źródło: Steam