Gry za darmo na Steam, w tym nowe mroczne RPG akcji z ocenami 10/10

Zapraszamy na kolejną porcję bezpłatnej zabawy, którą oferują nowe gry za darmo na Steam. Choć to mniejsze produkcje, jednej z nich nie można odmówić klimatu i po prostu trudno jej się oprzeć. Szykujcie się na krwawą jatkę i trudne walki, wcielając się króla, który powstał z martwych. Ta gra z pewnością zasługuje, by dołączyć do wybranych już przez nas 18 najlepszych premier free to play ze stycznia 2025 roku.

Gry za darmo do pobrania na Steam. Co nowego?

Najciekawszą bezpłatną nowością, którą zdecydowanie warto pobrać (o ile lubicie retro), jest Cedric & Odious. To gra z gatunku RPG akcji z trudnymi walkami, w której wskoczycie w buty wskrzeszonego króla. Po śmierci zostajemy ożywieni przez swojego niegdyś lojalnego przyjaciela, Odiousa, genialnego, ale moralnie skorumpowanego czarodzieja. Cedric powraca do życia i czuje się moralnie zobowiązany, by teraz służyć magowi i pomóc mu w realizacji niezbyt jasnego planu.

Z czasem nasz bohater odzyskuje wspomnienia i zaczyna zastanawiać się, czy intencje Odiousa są czyste. Dochodzimy do moralnego dylematu – służyć człowiekowi, któremu zawdzięczamy drugie życie czy sprzeciwić się jego woli?

Cedric & Odious charakteryzuje się minimalistyczną, ale estetyczną oprawą graficzną. Podczas rozgrywki posłuchamy również przepięknej ścieżki dźwiękowej, która dodaje grze mrocznego uroku. Przemierzymy spory świat, od rozdartych wojną ludzkich królestw po demoniczne podziemia pełne przeróżnego plugastwa. Oprócz miecza, mamy do dyspozycji duży zestaw unikalnych pasywnych i aktywnych przedmiotów, od pierścieni łamiących czary po wybuchowe mikstury ognia.

Źródło: Steam