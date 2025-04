Pracownik Valve rozgrzał fanów. „Byłem w pokoju, w którym tworzą Half-Life 3”

​Dla fanów marki Half-Life pojawił się cień nadziei, kolejny w ostatnim czasie. Evgeniy Evstratiy, artysta koncepcyjny pracujący nad grą Deadlock w Valve, w niedawnym podcaście CG Voices wspomniał, że był w pomieszczeniu, gdzie powstaje Half-Life 3. Choć nie widział bezpośrednio procesu tworzenia gry, zauważył obecność komputerów, tablic i innych elementów wskazujących na aktywne prace nad tytułem.

Evstratiy zaznaczył również, że obecne prace nad trzecim Half-Life’em nie są pierwszą próbą stworzenia tej gry. Mimo że nie ma gwarancji, iż gra zostanie ukończona i wydana, fakt, że prace są prowadzone, daje fanom powody do ostrożnego optymizmu. Ja wiem, wiem – zapewne to samo czytacie od prawie dwóch dekad. Niemniej, ostatnio w temacie faktycznie coś mogło zacząć się ruszać.

Cóż, nie wiem, czy wolno mi to powiedzieć, czy nie, ale byłem w pokoju, w którym tworzą HL3. Nie widziałem jednak samego procesu tworzenia; widziałem tylko biuro, komputery, tablice. Z tego co zrozumiałem, tworzenie HL3 nie jest ich pierwszą próbą. Dlatego fakt, że robią to teraz, nie gwarantuje, że faktycznie to zrobią i wydadzą.

– powiedział artysta