Kolejne sztosy od Prime Gaming. Dziś nowe gry, a nadal odbierzcie remake Mafii za darmo

Od jakiegoś czasu do kont abonenci flagowej usługi Amazona mogą odbierać m.in. Marvel’s Guardians of the Galaxy (znacznie lepsze niż myślicie!) oraz Mafia: The Definitive Edition. Teraz do oferty dołącza drugi zestaw gier przewidzianych na ten miesiąc.

Amazon Prime Gaming na listopad 2024 z nowymi grami

Amazon ostatnio szaleje, bo październikowa oferta nie tylko obfitowała w kilka naprawdę udanych gier, ale też dlatego, że łącznie mogliśmy odebrać ich nawet 28. Do tego parę pozycji idealnie sprawdzało się w oczekiwaniu na Halloween, co zawsze cieszy. Przedstawiona przed kilkoma dniami oferta na listopad nie jest wcale gorsza, a wręcz obfituje w kolejne hity. I wszystko to w za darmo dla posiadaczy subskrypcji wycenionej na maksymalnie 49 złotych za rok. Pamiętajcie, że w jej ramach zyskujecie również darmową dostawę z Amazona oraz dostęp do Amazon Prime Video.

Poniżej przedstawiam gry, które zgarniecie od dzisiaj. Zapewne pojawią się w późnych godzinach wieczornych, więc polecam zapamiętać, aby udać się na stronę Prime Gaming i wtedy je odebrać. Zdecydowanie nie można oprzeć się Dishonored w edycji “definitywnej”, czyli jednej z najlepszych skradanek immersive sim w historii. Warto również sięgnąć po Close to the Sun, thriller science-fiction w klimacie niejako BioShocka. Tak naprawdę te dwie gry już “robią” całą ofertę, a jeszcze czeka na Was kilka indyków!

Dishonored — Definitive Edition [GOG Coe]

[GOG Coe] Duck Paradox [GOG Cde]

[GOG Cde] Close To The Sun [GOG Cde]

[GOG Cde] Cars [Amazon Games]

[Amazon Games] Bang Bang Racing [Amazon Games]

[Amazon Games] Snakebird Complete [Epic Games Store]

Cały czas abonenci usługi odbiorą także rozdawaną za darmo Mafię w wersji remake’u oraz grę na podstawie komiksów o Strażnikach Galaktyki. Jeśli to za mało, to spokojnie – będzie więcej. Amazon co tydzień będzie raczył nas nowymi grami, wśród których praktycznie zawsze pojawi się co najmniej jeden hit lub naprawdę mocna gra indie.

14 listopada:

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector’s Edition [Amazon Games]

[Amazon Games] Chasm: The Rift [GOG]

[GOG] House of Golf 2 [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Tomb Raider: Anniversary [GOG]

[GOG] Blade of Darkness [GOG]

21 listopada:

Max: The Curse of Brotherhood [Amazon Games]

[Amazon Games] Overcooked: Gourmet Edition [GOG]

[GOG] Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector’s Edition [Legacy Games]

[Legacy Games] Super Meat Boy [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Moonscars [GOG]

[GOG] RIOT — Civil Unrest [GOG]

27 listopada:

Elite Dangerous [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Sir Whoopass — Immortal Death [GOG]

[GOG] Jurassic World Evolution [Epic Games]

[Epic Games] Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector’s Edition [Amazon Games]

[Amazon Games] Shogun Showdown [GOG]

Warto też śledzić nasz tag o grach za darmo, aby nie przegapić żadnej oferty – nie tylko tych związanych z subskrypcjami.

Źródło: Amazon Prime Gaming