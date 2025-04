Na Steam odbierzecie za darmo nowe gratisy, dostępne już teraz

Na Steam trwa właśnie „Festiwal Przesuwania Pudeł”. To wystarczająca okazja, aby platforma rozdawała za darmo nowe dodatki do cyfrowych profili graczy.

Steam nie zwalnia tempa z rozdawaniem darmowych dodatków dla użytkowników. Tym razem, z okazji Festiwalu Przesuwania Pudeł, gracze mogą za darmo zgarnąć nowe elementy personalizacji swojego profilu. W sklepie punktów czekają trzy animowane gadżety: awatar, ramka na awatara oraz naklejka, wszystkie utrzymane w tematyce nowego festiwalu.

Za darmo dodatki do profilu na Steam

Nowe dodatki są w pełni animowane i zaprojektowane specjalnie na czas wydarzenia. Awatar oraz ramka przedstawiają motywy związane z przemieszczaniem przedmiotów i lekkim chaosem rodem z gier logicznych typu sokoban. Z kolei animowana naklejka to mało użyteczny dodatek (no dobra, ale czy którykolwiek taki w zasadzie jest?), który można wykorzystać podczas rozmów na Steamie. Wszystko utrzymane jest w lekkim, kolorowym stylu, pasującym do tematyki festiwalu.

Aby odebrać nowe dodatki, wystarczy zalogować się na swoje konto Steam i wejść do sklepu punktów. Tam znajdziemy specjalną sekcję poświęconą Festiwalowi Przesuwania Pudeł, w której gratisy czekają na przypisanie do konta. Co ważne – dodatki są całkowicie darmowe, nie trzeba wydawać żadnych punktów zdobytych za zakupy. Wystarczy kilka kliknięć i nowe ozdoby do profilu będą nasze.

Festiwal Przesuwania Pudeł potrwa jeszcze przez kilka dni, więc lepiej nie odkładać tej okazji na później. Valve przyzwyczaiło już graczy do tego, że po zakończeniu takich wydarzeń darmowe dodatki znikają z oferty. Jeśli więc ktoś lubi kolekcjonować unikalne ozdoby albo po prostu chce nieco wyróżnić swój profil na tle innych użytkowników, powinien czym prędzej zajrzeć na Steam i odebrać swoje nagrody.

Źródło: Steam