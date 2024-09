PlayStation potwierdza dzisiejsze State of Play. Co na nim zobaczymy?

State of Play w końcu staje się faktem! Co prawda nie jest to PlayStation Showcase, ale firma i tak zapowiedziała pokaz, na którym ujrzymy aż 20 gier.

Sony po wielu domysłach i przeciekach w końcu potwierdziło – tak, State of Play powraca. Nie, nie będzie to aż tak duże wydarzenie. I tak, fani zobaczą je jeszcze dzisiaj.

State of Play wrzesień 2024 – data, gry, przypuszczenia

Gracze na PS5 i PS4 nie mają ostatnio w co grać, bo firma wstrzymała się z większymi debiutami, pozostawiając nam jedynie “ochłapy” w postaci choćby Concord. Niemniej i tak każdy czeka na konkretny pokaz gier, bo przecież co innego można zrobić? Dlatego też cieszę się donieść, iż firma już dziś (a w zasadzie to jutro) równo o północy czasu polskiego startuje z wrześniowym State of Play. Jak się dowiedzieliśmy, mamy dostać aż 20 tytułów. Całość ma potrwać około 30 minut, więc nie będzie to długi pokaz, ale przez ten czas da się zrobić tak, aby “spadły nam laczki”.

State of Play returns tomorrow!



Watch live at 3pm PT on September 24 for news and updates on over 20 titles: https://t.co/TL29c6AbpZ pic.twitter.com/RV71SC2ese — PlayStation (@PlayStation) September 23, 2024

No dobra, ale co tak naprawdę możemy zobaczyć? Pewne jest kilka tytułów, takich jak choćby remake Until Dawn, który debiutuje już niebawem czy Silent Hill 2 Remake z nowymi materiałami (premiera też za rogiem). Do tego szeptało się o konwersji The Last of Us Part II Remastered na PC, remasterze Horizon Zero Dawn oraz remasterze Days Gone. Tak, wiem, trochę tym remasterów jest.

Co prócz tego? Raczej logiczne byłoby założenie, że pojawi się również LEGO Horizon Adventures. Grę zapowiedziano jakiś czas temu i choć powstaje jedynie we współpracy z Sony, oparta jest na ich własnym IP. Z takich “większych” zapowiedzi możemy jedynie spodziewać się Marvel’s Wolverine, a przynajmniej jakiejś formy DLC lub samodzielnego spin-offa do Spider-Mana 2. I to tyle z przecieków i domysłów, na resztę trzeba zaczekać… ale tylko do nocy.

Źródło: Twitter