Concord kosztował 400 milionów dolarów? Nie wierzcie w szalone doniesienia

No… nie wiem. Po prostu nie wiem, jak to jest możliwe, że Concord miałoby faktycznie kosztować 400 milionów dolarów. Wielu internautów również nie może w to uwierzyć.

Nie pisaliśmy o tym na PG, gdy plotki pierwszy raz pojawiły się w internecie, bo wydały nam się po prostu zbyt absurdalne. Żadna gra tyle nie kosztowała, a nawet takie GTA V pochłonęło około 265 mln dolarów. Wiem, że to było lata temu, ale gdzie tu w ogóle Concord…

Concord nie kosztowało aż tyle pieniędzy (no, błagam)

Concord to wielka wtopa. Tytuł powstawał około 8 lat, sprowokował Sony do kupienia tworzącego go Firewalk Studios, a do tego był swego rodzaju oczkiem w głowie firmy, która nadal nie wydała udanej gry-usługi. Po dwóch tygodniach od premiery serwery zostały zamknięte – po prostu nikt w to nie grał. Mimo oficjalnej śmierci, temat ten powraca jak bumerang. Teraz za sprawą Colina Moriarty, popularnego dziennikarza.

Redaktor twierdził, że w rozmowie z kimś zaangażowanym w prace nad Concord, deweloper miał mu przyznać, iż gra pochłonęła budżet rzędu 400 mln dolarów. Do tego mówił o tym, że rzekomo Sony widziało w niej niebotyczny potencjał i markę na miarę Star Wars. Być może to drugie jest prawdą, ale nie ma żadnego powodu, aby uwierzyć w tak absurdalnie gigantyczny budżet.

Red Dead Redemption 2 kosztowało potencjalnie 370 do nawet 540 mln dolarów. Cyberpunk 2077 pochłonął ponad 300 mln dolarów budżetu. I nagle pojawia się informacja, że to właśnie Concord należy się korona? Ciężko w to uwierzyć, szczególnie że to gigantyczna suma nawet jak na Sony. Teraz w sieci pojawia się coraz więcej opinii innych obeznanych z tematem osób. Ich zdaniem plotki te są wyssane z palca.

Ponieważ żadna gra nie ma takiego budżetu. Raporty prasowe są pośmiewiskiem branży. Concord nie dostał nawet żadnych ponadplanowych wydatków marketingowych. – informuje Christpher Dring z GamesIndustry.biz

Nie udało mi się jeszcze potwierdzić budżetu, ale 400 milionów dolarów to nie jest liczba, którą słyszałem. – zauważa Ethan Gach z Kotaku

Obydwaj mają sporo racji – zazwyczaj lwia część pieniędzy idzie na reklamy, często na marketing above-the-line (ATL), czyli reklamy w telewizji, mediach drukowanych, czasopismach, na ulicach, online itp. Jednym z głównych problemów Concord była właśnie nieświadomość odbiorców, bo Sony zwyczajnie nie reklamowało gry, tak jak trzeba. Zamiast tego istnieje szansa, że kwota 400 mln dolarów nie została przeznaczona na samą grę, a na zakup studia Firewalk przez Sony. Wtedy ma to sens, choć nie ma żadnego związku z samą produkcją.

