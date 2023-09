Gracze masowo atakują Starfield. Coraz więcej negatywnych opinii

Bethesda wydała kolejnego hiciora, który został bardzo dobrze przyjęty przez recenzentów. Szkoda tylko, że gracze nie uważają dokładnie tak samo. Wiele osób postanowiło dać wyraz swojego niezadowolenia. Oceny gry masowo spadają i nie dotyczy to jedynie serwisu Metacritic. Nawet na Steam gra z „bardzo pozytywnych” ocen ma teraz „w większości pozytywne”.

Starfield coraz bardziej krytykowany

Jedni hejtują znaną twórczynię gier wideo, a inni samą grę. Choć słowo „hejt” nie jest tu może właściwe, bo jednak wśród zmasowanego ataku niezadowolonych graczy pojawia się sporo konstruktywnej krytyki. Tak przynajmniej wynika z niektórych opinii na temat Starfielda. Nowy hit Bethesdy nie radzi sobie na każdym froncie, a już szczególnie, gdy mówimy o wersji PC.

Na Metacritic ocena społeczności spadła do 5.6 w wersji PC i 6.4 na Xbox Series X/S. Nie jest więc to sygnał, że mówimy o jednoznacznym review-bombingu, bo jednak ocena nie spadła do „katastrofalnej”. Z drugiej strony wyraźnie widać, że przybywa coraz więcej negatywnych not. Wiele osób wystawia między 0 a 5, a niektórzy bezpośrednio twierdzą, iż to „najgorsza gra, w jaką grali”. W tym twierdzeniu może i być mnóstwo przesady, ale niektórzy decydują się na negatywne opinie, bo wydajność na PC pozostawia sporo do życzenia.

Nie wiemy niestety, jak duża część negatywnych not pochodzi od fanbojów PlayStation, którzy jeszcze przed premierą Starfield zapowiedzieli zmasowany atak na grę. Da się też znaleźć uargumentowane opinie. Część społeczności narzeka na grafikę, blokadę 30 fpsów, okazjonalne bugi, czy uważa, iż jest to po prostu „gorszy Skyrim w kosmosie”. Niektórzy czują się zmęczeni „powtarzalnością” i „głupimi pomysłami”. Warto jednak zaznaczyć, że jest mnóstwo dobrych ocen, a wielu fanów jest zachwyconych tym, co Bethesda zrobiła ze swoim zupełnie nowym uniwersum.