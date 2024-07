Fani są niemal pewni, że The Elder Scrolls VI zabierze nas do Hammerfell. Sugeruje to teraz już w zasadzie sama Bethesda, która musiała zareagować.

I choć w tym momencie nie ma praktycznie innej możliwości, nadal nie są to potwierdzone informacje, także polecam podchodzić do nich z dystansem. Mimo wszystko ciężko w to nie uwierzyć.

Dokąd zabierze nas The Elder Scrolls VI?

Skyrim oferował bardzo zimny krajobraz, ale Hammerfell jest jego przeciwieństwem. Do tej gorącej, piaszczystej i pełnej niebezpieczeństw krainy trafiliśmy już wcześniej – m.in. w Daggerfall, Arena czy w formie dodatku do The Elder Scrolls Online. Fani tych klimatów mogą się najwyraźniej cieszyć, bo Bethesda właśnie tam osadzić ma akcję The Elder Scrolls VI!

W ostatnim czasie w redditowym wątku poświęconym serii TES sporą popularność zyskał oficjalny profil jednego z pracowników Bethesdy na Pinterest. Zaskoczenia nie ma, bo pojawiały się tam setki różnego rodzaju grafik i obrazków stanowiących inspiracje czy koncepcje dla TES VI. Praktycznie wszystkie osadzone były w pustynnym środowisku, z postaciami ubranymi w pustynne szaty, z zakrzywionymi mieczami, turbanami w piaszczystych lokacjach.

Gdy tylko post przykuł uwagę, profil pracownika od razu zmienił się na “prywatny”. W zasadzie potwierdza to, że mógł on nawet nie zdawać sobie sprawy, ile osób go śledzi. To dość mocno sugeruje, że akcja gry faktycznie rozgrywać się będzie w pustynnym Hammerfell. O czym zresztą spekuluje się już od dłuższego czasu.

Jeśli akurat marzyliście o tym, aby wybrać się do Hammerfell i poznać w next-genowej wersji redgardów, to wieści zapewne niezwykle Was ucieszą. W przeciwnym razie… no cóż, trzeba to przełknąć, bo raczej nieprędko wybierzemy się do Elsweyr czy Valenwood.

Źródło: Reddit