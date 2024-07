Fani Fallouta dawno nie mieli tak dobrze. W końcu nowa, wielka premiera

Fallout: London to w zasadzie zupełnie nowa gra, która powstawała w formie modyfikacji od dawna. Premiera już… dzisiaj! I to na GOG-u.

Zespół odpowiedzialny za londyńską wersję Fallouta w końcu zdecydował się oficjalnie ogłosić datę premiery swojego dzieła. Nie trzeba wcale długo czekać, bo zagramy dosłownie w ciągu następnych godzin.

Fallout: London z nagłą premierą

Jeśli śledzicie losy szalenie ambitnej modyfikacji do Fallouta 4, zapewne wiedzieliście, że data premiery się zbliża. Zapewne mało kto spodziewał się jednak, że nastąpi aż tak szybko. Mod debiutuje bowiem już dzisiaj na GOG-u, gdzie oficjalnie dostał zielone światło. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że znaleziono platformę dystrybucji i niebawem poznamy datę premiery.

Deweloper Dean Carter opublikował następnie ciekawą zajawkę w formie oryginalnego utworu z oficjalnego soundtracku produkcji zatytułowanego “I Just Can’t Wait (For Tomorrow)”. Tytuł oznacza “nie mogę się doczekać (jutra)”, także wielu fanów dość szybko zaczęło wierzyć w to, że premiera nastąpi następnego dnia. Oczywiście to nadal nie było żadne potwierdzenie, ale w rozmowie z Inverse przedstawiciel zespołu Team FOLON oficjalnie ogłosił, że owszem – Fallout: London debiutuje już dzisiaj. No, chyba że “wydarzy się wojna atomowa”, ale raczej o to nie musimy się martwić.

Wten oto sposób 25 lipca 2024 roku oznacza zakończenie prac nad fanowskim projektem znajdującym się w toku prac od 2019 roku. Pierwsze informacje o projekcie liczą więc sobie grube pięć lat. Do tego nie zawsze było tak kolorowo, bo twórcy musieli poradzić sobie z wieloma problemami. Wydaje mi się jednak, że to największa premiera dla fanów serii Fallout – przynajmniej jeśli chodzi o gry.

Fallout: London jest tak naprawdę kompletnie nową przygodą, posiadającą własną linię fabularną i stworzony od podstaw świat. Tym razem trafimy do postnuklearnego Londynu, jak zresztą zapewne się domyślaliście. Możemy więc liczyć na mnóstwo zadań, atrakcji, przeciwników i świeżych pomysłów prosto od fanów. Ten projekt, choć zwany modyfikacją, to w zasadzie zupełnie nowa gra.

Warto jednak pamiętać, że next-genowa łatka do Fallouta 4 “zepsuła” kompatybilność z modem. Aby więc go uruchomić, gracze muszą przywrócić poprzednią wersję produkcji. Instrukcje znajdziecie na stronie modyfikacji.

Źródło: Kotaku