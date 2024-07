Bethesda ma dla was prezent! Darmowy dodatek do The Elder Scrolls Online odbierzesz już teraz

10 lat minęło jak jeden dzień. Z okazji świętowania okrągłych urodzin gry The Elder Scrolls Online, Bethesda postanowiła udostępnić graczom masę atrakcji i darmowych prezentów. W lipcu czeka na was darmowe DLC o nazwie Clockwork City, które oferuje aż 10-godzinną kampanię fabularną. Co trzeba zrobić, aby odebrać dodatek za darmo? Wystarczy spełnić jeden prosty warunek.

Clockwork City do The Elder Scrolls Online za darmo

Z okazji świętowania 10. urodzin gry The Elder Scrolls Online, twórcy ze studia Bethesda przygotowali masę atrakcji dla graczy. Na serwerach możemy natknąć się na ciekawe wydarzenia okresowe, wiele dodatkowej zawartości, a także na sporo ciekawych prezentów. Te są rozdawane za darmo (jak na prezenty przystało), a już w lipcu możecie wejść w posiadanie świetnego DLC — również bez żadnych opłat.

O jakim dodatku mowa? W tym wypadku chodzi o Clockwork City, które zabierze nas do tytułowego miasta i pozwoli ukończyć 10-godzinną kampanię. Rozgrywka pozwoli odwiedzić południe Morrowind, poznać tamtejsze sekrety i zmierzyć się z groźnymi przeciwnikami z Otchłani. Dodatek został wydany w 2017 roku i jeżeli nie macie go w swojej kolekcji, to teraz jest idealna okazja do nadrobienia zaległości. Jak odebrać darmowe DLC?

Zasady są proste. Aby przypisać dodatek do swojej gry, wystarczy zalogować się do TESO przynajmniej dwa dni pod rząd w lipcu. To tyle, nie musimy brać udziału w specjalnych questach, zadaniach czy wykonywać innych określonych czynności.

