Fanboje PlayStation chcą zwolnienia scenarzystki God of War. Wszystko przez to, że gra w Starfield

W 2020 roku Alanah Pearce dołączyła do zespołu odpowiedzialnego m.in. za hitową serię God of War. Wygląda na to, że obecnie pracuje nad niezapowiedzianym jeszcze zupełnie nowym projektem deweloperów. Może to być gra osadzona w świecie science-fiction, o czym zresztą sama mogła nieopatrznie „chlapnąć”. Nic więc dziwnego, że ostatnio zaczęła ogrywać Starfield, czyli świetnie przyjętą zupełnie nową markę Bethesdy.

Alanah Pearce hejtowana za grę w Starfield

Nie każdy jednak jest z tego faktu zadowolony. Scenarzystka i streamerka postanowiła pokazać, jak idzie jej w nowym świecie wykreowanym przez zespół Todda Howarda. Grę przechodzi m.in. na Twitchu, gdzie zdobyła ponad 170 tys. obserwujących. Część z widzów wydaje się jednak „fanbojami” PlayStation. Bardzo ostro zareagowali na pracowniczkę studia należącego do Sony, która ogrywa de facto grę konkurencji.

Na swoim kanale na YouTubie Pearce postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty. Jednocześnie pokazuje przykłady zmasowanego hejtu na jej osobę, m.in. w formie internetowych komentarzy. Wielu frustratów domaga się wręcz jej zwolnienia ze studia. Czemu? Nie wiem, ale najwyraźniej niektórzy nie mogą zrozumieć, że ktoś może kompletnie mieć gdzieś całe te „wojny konsolowe” i być po prostu graczem, który chce cieszyć się grami wideo. W praktyce nawet nie o to tu chodzi, bo w interesie Santa Monica Studio leży to, aby twórcy grali w jak najwięcej pozycji.

Pearce przyznaje, że niektórzy zarzucają jej „brak profesjonalizmu” i „mało zaangażowania”. Ona sama odpiera jednak ten atak, twierdząc, że ogrywanie wszystkich najważniejszych premier leży w interesie deweloperów. W końcu trzeba swobodnie poruszać się po rynku gier. Do tego każdy uczy się od siebie nawzajem, niezależnie od tego, po której stronie „konsolowej barykady” się jest. Zaznaczyła, że sama niedawno rozmawiała z Corym Barlogiem (reżyserem God of War) na temat Starfield, a projektant pozytywnie wypowiedział się o grze. Nawet Herman Hulst, szef studiów PlayStation ogrywał najnowszą produkcję Bethesdy.