Starfield otrzyma aż 50 nowych lokacji. Nowe DLC to okazja aby wrócić do gry

50 nowych lokacji w DLC do Starfield

Niektórzy od premiery nieustannie bawią się w Starfield, inni gracze z kolei zrezygnowali z tytułu. Teraz nadchodzi jednak poważny argument za tym, aby do gry wrócić. Chodzi o nowe DLC Shattered Space, które powoli zmierza na rynek. Jeżeli interesuje was zawartość dodatku, to mam dobre wieści — dowiedzieliśmy się o nim całkiem sporo. Nadchodzące DLC zagwarantuje nam aż 50 nowych lokacji do odwiedzenia, a w niektórych z nich będą na nas czekać przeciwnicy. To sporo biorąc pod uwagę fakt, że akcja rozszerzenia będzie odbywać się na jednej planecie.

To sugeruje nam, że planeta Va’ruun’kai będzie wypełniona szczegółowymi miejscami do eksploracji. Dobra informacja jest też taka, że nie będziemy musieli przerywać zadań na rzecz choćby podróżowania między planetami. Ot, dla niektórych to spora zaleta.

Premiera dodatku już niedługo. Rozszerzenie Shattered Space do Starfield będzie dostępne już 30 września 2024 roku na PC i Xbox Series X|S.

Źródło: thegamer.com