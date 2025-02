Mnóstwo nowych informacji o The Elder Scrolls VI. Jest nawet możliwy termin pokazu

TES VI powstaje, ale co z tego, skoro grę zapowiedziano już ponad 6 lat temu? Na szczęście mamy przecieki. I to całkiem konkretne! Kiedy pokaz?

Dla fanów danej marki nie ma nic gorszego niż zapowiedzenie gry na długi, czasami nawet bardzo, bardzo, bardzo długi czas przed jej premierą czy nawet konkretnym pokazem. Tak zrobiła Bethesda, która starała się uspokoić entuzjastów serii The Elder Scrolls. Potem wydała Starfield, który udał się mocno średnio i nabrała wody w usta.

TES VI – nowe informacje, w tym możliwy termin pokazu

Do czasu… teraz! Nowe przecieki nie są niestety oficjalne, więc radzę do nich podchodzić z dystansem. Ich źródłem jest jednak całkiem nieźle poinformowany insider Extas1s, lecz nie bierzcie niczego za pewnik. Zdradził on kilka nowych informacji o planach Bethesdy, w tym potwierdził region, w którym osadzona zostanie akcja oczekiwanego RPG-a, a nawet uchylił rąbka tajemnicy na temat rzekomo tegorocznego pokazu.

Wychodzi więc na to, że zgodnie z wieloma spekulacjami fanów udamy się tym razem do Hammerfell i High Rock. Podobno w całym świecie produkcji trafimy do nawet 12 lub 13 dużych miast. Tak wielką skalę potwierdzać ma obecność bitew morskich. Pojawi się możliwość dowolnego zbudowania swojego okrętu, a widać w tym inspiracje choćby Starfield i systemem budowy statków kosmicznych. Gracze będą mogli zwiedzać też rejony pod wodą i liczne wyspy. To wszystko w rzekomo bardziej immersyjnym, otwartym świecie z „krótkimi czasami ładowania”.

Insider wskazuje również na kompletną rezygnację z systemu klas. To z kolei ma pozwolić graczom na łatwiejsze i bardziej intuicyjne wybieranie stylu gry. Czuć w tym również nieco inspiracji Fallout 4 czy 76, bo Bethesda chce rzekomo umożliwić budowanie wiosek czy fortec. Aha, no i powrócą smoki.

A co z tym pokazem? No cóż – jeśli wierzyć przeciekom, TES VI mogłoby doczekać się prezentacji w okolicach lipca 2025 roku.

Źródło: Reddit