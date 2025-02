Skyblivion coraz bliżej premiery. Nowy gameplay trwa aż 40 minut

The Elder Scrolls: Skyblivion to niezwykle ambitna modyfikacja do gry The Elder Scrolls V: Skyrim. Jak sugeruje sam tytuł, modyfikacja przenosi na silnik Skyrima całą zawartość The Elder Scrolls IV: Oblivion. Grupa odpowiedzialna za stworzenie projektu, TESRenewal, pracuje nad swoim dziełem już od bardzo długiego czasu. Prace rozpoczęły się bowiem jeszcze w 2012 roku. Mimo iż czekamy na to ponad dekadę, zespół nieprzerwanie (i z ogromną determinacją) dąży do ukończenia modyfikacji.

Nowy gameplay z moda Skyblivion. 40 minut rozgrywki

Wczoraj – 22 lutego – zespół pracujący nad projektem zorganizował transmisję na żywo. Dzięki temu otrzymaliśmy aż 40 minut rozgrywki oraz odpowiedzi na kilka interesujących pytań.

Dowiedzieliśmy się, że twórcy zdecydowali się na zmiany w systemie rozwoju postaci. Powróciły wprawdzie atrybuty z Obliviona, ale teraz zamiast przyznawać punkty w zależności od tego, jak awansujemy każdą umiejętność na jeden poziom, otrzymujemy stałą liczbę punktów do rozdania. Ma to rozwiązać niektóre problemy, z którymi borykali się gracze w oryginalnej grze. Dochodziło wówczas bowiem do sytuacji, kiedy, jeśli nie udało nam się odpowiednio zoptymalizować naszej postaci przy levelowaniu, kończyliśmy ze zbyt słabym bohaterem, który nie radził sobie z przeciwnikami, uniemożliwiając progresję fabuły.

System awansowania w Skyblivion można porównać do tego ze Skyrima jeżeli chodzi o kwestię skalowania wrogów. TESRenewal zdradziło, że aktualnie jeden z członków zespołu zajmuje się tworzeniem różnych poziomów wrogów, więc „nie będzie przechodzenia od razu od chochlików do ogrów”. Oprócz tego ujawniono, że Skyblivion będzie używał efektów dźwiękowych zarówno ze swojego pierwowzoru, jak i ze Skyrima, a obok tego wszystkiego będą stać oryginalne dźwięki, stworzone przez zespół.

TESRenewal potwierdziło, że premiera Skybliviona nadal jest planowana na 2025 rok.

Źródło: Wccftech