Starfield 2 będzie “piekielnie dobrą grą”. Bethesda musiała od czegoś zacząć

Bethesda pierwszy raz od tylu lat wykreowała nowe uniwersum od podstaw. Starfield nie wyszło tak dobrze, jak wszyscy by chcieli, ale to tylko kwestia czasu.

Zachwytów wśród krytyków było co niemiara, ale nie wszędzie (jak choćby u nas). Starfield nie okazał się następcą Skyrim, co więcej – rozczarował spore grono największych fanów Bethesdy. Ostatnio wydany dodatek wcale nie pomaga. I co teraz?

Starfield 2 będzie jeszcze lepszy

Zgodnie z prawidłami zasad gamedesignu, druga część czasami może okazać się znacznie lepsza od oryginału. Tak było przecież przy okazji serii Assassin’s Creed czy choćby Mass Effect, w których pierwsze odsłony zdobywały niezłe opinie, ale to dopiero drugie części spowodowały, że świat graczy zachwycił się tymi tytułami. Podobnie może być ze Starfield. Tak twierdzi były deweloper z Bethesdy, Bruce Nesmith. Tak, to on ostatnio usprawiedliwiał przestarzały silnik, na którym opiera się nadal studio.

Nie mogę się doczekać Starfield 2. Myślę, że będzie to piekielnie dobra gra, ponieważ zajmie się wieloma rzeczami, o których ludzie mówią: Jest prawie dobrze. Trochę jednak brakuje. Będzie w stanie wziąć to, co jest tam teraz i wprowadzić wiele nowych rzeczy i naprawić wiele z tych problemów. – wyjaśnia Nesmith

Deweloper w rozmowie z serwisem VideoGamer porównał Starfield do właśnie marek takich jak AC czy Mass Effect. Gdy za jego czasów Bethesda pracowała m.in. nad Skyrim, twórcy mieli skorzystać ze nauki, jaką wyciągnęli z Obliviona. Wcześniej zaś mogli wykorzystać dokonania Morrowinda i tak dalej. Starfield, jak pierwsza część nowej marki, był niejako zdany sam na siebie, więc Bethesda dopiero się uczyła jeśli chodzi o nowy świat science-fiction.

Wszystko, co musieliśmy zrobić, to kontynuować ulepszanie i dodawanie nowych rzeczy. Nie musieliśmy zaczynać od zera. Gdybyśmy musieli zaczynać od zera, zajęłoby nam to kolejne dwa lub trzy lata. – dodał projektant

Oczywiście na razie nie wiemy, czy Starfield 2 w ogóle kiedyś powstanie. Aktualnie Bethesda pracuje nad Fallout 5 oraz The Elder Scrolls VI. I nawet te gry oddalone są od nas o wiele lat.

Źródło: VideoGamer