Star Wars Outlaws nie wyszło? Akcje Ubisoftu spadają na łeb, na szyję

Rozstrzał ocen nowej gry ze świata Star Wars w recenzjach był dość spory, a i gracze najwyraźniej nie rzucili się aż tak na nową premierę. Skutkuje to nie poprawą sytuacji, a wręcz jej pogorszeniem.

Star Wars Outlaws nie pomogło Ubisoft

W ostatnim czasie Ubisoft ma ciężko, a może być wręcz gorzej. Przed nami jedna z największych premier roku, czyli nowe Assassin’s Creed osadzone w Kraju Kwitnącej Wiśni, wywołujące gigantyczne kontrowersje przed debiutem. Jeśli się uda, to dobrze dla firmy. Jeśli nie, to może być tylko gorzej, bo Star Wars Outlaws wcale nie pomogło.

W ciągu ostatnich dwóch dni akcje Ubisoftu spadły o bite 10%, do poziomu niewidzianego od grudnia 2014 roku. Teraz ceny akcji oscylują na poziomie 15,50 euro, co z kolei sprawia, że kapitalizacja rynkowa spółki jest nieco poniżej 2 mld euro i wynosi 1,99 mld euro. To źle wróży dla przyszłości firmy, ale i akcjonariuszy.

Spadek cen akcji jest efektem umiarkowanie ciepłego przyjęcia Star Wars Outlaws, które nie zgarnęło wcale najwyższych ocen. Do tego średnia graczy w serwisie Metacritic wynosi niecałe 5 na 10 punktów, co daje bardzo złą opinię potencjalnych nabywców. To z kolei skłoniło agencję J.P. Morgan do obniżenia szacunkowych statystyk sprzedaży o 2 miliony egzemplarzy. Obecnie prognozuje się, że gra do marca 2025 roku sprzeda się “jedynie” w liczbie 5,5 mln sztuk. Warto dodać do tego zwyczajowo drogie licencje Disneya na świat Gwiezdnych Wojen – finalnie zarobki nie są więc niczym pewnym.

Jakby tego było mało, od jakiegoś czasu spekuluje się o wyłączeniu serwerów XDefiant. Tytuł na premierę zebrał mnóstwo graczy, ale szybko stracili oni zainteresowaniem produkcją, która się nie rozwija. Przyszłość gry stoi pod znakiem zapytania.

Źródło: Insider-Gaming