Podważasz istnienie Yasuke z Assassin’s Creed Shadows? Dostaniesz bana i tyle

Nie ma już dyskusji o Yasuke z Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft i nadchodząca odsłona serii Assassin’s Creed Shadows są dość mocno krytykowane przez część graczy. Powodów jest kilka, a wśród nich wymienia się np. wiele błędów historycznych. Koronnym argumentem przeciwników jest brak poszanowania dla japońskich tradycji i obsadzenie w głównej roli czarnoskórego samuraja Yasuke. Ubisoft wyjaśnił, że realia historyczne to dla nich tylko inspiracja i siłą rzeczy nie będą odwzorowywać ich 1 do 1.

Dyskusjom nadal nie było końca, choćby na forum serii na Reddicie. Doszło do tego, że moderacja postanowiła położyć im kres. Od teraz każda próba rozpoczęcia rozmowy o Yasuke (np. w celu skrytykowania twórców) będzie kończyła się banem:

Nie jesteśmy tutaj w tej społeczności, aby dyskutować o historycznych zapisach. Większość z nas jako fanów rozumie, że podczas gdy te gry zapewniają nam świetny wgląd w to, jak mogły wyglądać historyczne ustawienia i dobrze się bawić, porównując je z rzeczywistymi zapisami, nie gonimy za dokładnością w tej serii i gramy głównie z innych powodów […]. Wszelkie dalsze komentarze próbujące podważyć status społeczny Yasuke, dyskredytujące jego obecność w grze lub zawierające stwierdzenia graniczące z trolowaniem o historyczną dokładność zostaną natychmiast usunięte i spotkają się z banem. Moderatorzy subredita r/assassinscreed

Pełne oświadczenie, które jest nieco dłuższe, znajdziecie w tym miejscu.

Co sądzicie o takim ruchu ze strony moderatorów? Z jednej strony gracze mają prawo do wyrażania swoich opinii, z drugiej w tym wypadku zaszło to trochę za daleko. Tym bardziej, gdy większość wątków lub dyskusji dotyczyła w zasadzie tego samego. Ubisoft jasno podkreślił, że historia jest dla nich jedynie inspiracją, a nie czymś do wiernego odwzorowania. Nie raz brano na tapet różne wydarzenia historyczne i… Cóż, wówczas takich dyskusji nie było, przynajmniej nie w takiej formie. Może wtedy mniej graczy było wkurzonych?

Ciekawe, czy my również zarobimy bana za wspominanie o samuraju Yasuke…

Źródło: Reddit