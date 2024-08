Recenzje Star Wars Outlaws. Nowa gra Ubisoftu podzieliła krytyków

Jest zdecydowanie ciekawie, bo tytuł zgarnia w większości dobre oceny, choć nie zabrakło nieco “odrębnych” opinii – niektórym po prostu nowy open world Ubisoftu kompletnie nie siadł. Ciekawe, jak będzie z graczami?

Star Wars Outlaws – oceny i opinie

Studio Massive zasłynęło przede wszystkim serią The Division. W ostatnich latach skupiało się jednak przede wszystkim na dopracowaniu Star Wars Outlaws, czyli w teorii gry, która powinna kompletnie rządzić w momencie premiery. To przecież pełnoprawny otwarty świat osadzony w uwielbianym uniwersum, z paroma ciekawymi pomysłami na rozgrywkę i mechanikami rodem z Uncharted. Na papierze brzmi to świetnie, ale jak jest w rzeczywistości?

Ogółem – bywa różnie. Gra zebrała w większości dobre oceny, choć szału zdecydowanie nie ma. W agregatorze Metacritic znajdziemy średnią na poziomie 77 – 78/100 w zależności od platformy. Z kolei na OpenCritic jest 77/100, z czego 78% krytyków poleca zagranie w ten tytuł. Chwali się przede wszystkim projekt otwartego świata, który ma być wciągający, oferujący sporo aktywności i atrakcyjny do eksploracji. Wielu recenzentów pozytywnie odebrało również prezentowaną fabułę, która ma przywodzić na myśl dobry serial Disneya.

PSX Brazil wystawił grze notę 9/10, chwaląc projekt świata, osadzenie go w uniwersum i wciągającą fabułę, do tego z rozgrywką, która znacząco odchodzi od utartej formuły otwartych światów Ubisoftu. God is a Geek w recenzji opatrzonej notą 8,5/10 przyznaje, że to świetna historia zaprezentowana w pięknym otwartym świecie, która nie nudzi ani na chwilę. To jednak te pozytywne noty, bo jest parę zdecydowanie odstających od reszty.

Eurogamer dał grze obecnie najniższą ocenę (3/5), krytykując w zasadzie każdy jej aspekt. Dostało się nudnemu projektowi misji, mało angażującej fabule czy wielu bugach obecnych w testowanej wersji. VGC z notą 6/10 punktuje ciekawą fabułę, lecz reszta elementów ma tak naprawdę być skrajnie nierówna. Co ciekawe, nawet na Reddicie pojawiają się ostrzeżenia o rzekomo przytłaczającej liczbie bugów obecnych w grze jeszcze przed premierą.

