Nowy zwiastun STALKER 2 budzi nadzieje na piękną, dynamiczną i rozbudowaną grę akcji

“Dymiące lufy” to tytuł nowego zwiastuna STALKER 2, skupiającego się właśnie na tym, czego się spodziewacie – na strzelaniu, akcji, potyczkach i wszystkim innym, co związane z bronią palną.

STALKER 2 na nowym gameplay trailerze

Gra powstaje w bólach, w sytuacji obecnie koszmarnej dla Ukrainy, ale jednak powstaje. Twórcy – tym razem już z czeskiej Pragi – starają się, jak mogą, aby wypuścić godnego następcę legendarnej serii, bodaj jedną z najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Przesunięć premiery było sporo, nie zabrakło również kontrowersji. Ale może jednak się uda?

Nowy zwiastun skupia się na tym, co dla wielu fanów tej marki stanowi raczej drugorzędną kwestię, ale tak naprawdę jest kluczową. Chodzi bowiem o system strzelania, potyczek i generalnie używania broni. STALKER, niezależnie od tego, jak bardzo stawiałby na klimat czy eksplorację, nadal jest strzelanką. I gdyby nie udało się zaoferować graczom wciągającego systemu walki, mogłoby to się skończyć bardzo źle.

Dlatego też, bez zbędnego przedłużania, zachęcam do obejrzenia materiały. Zobaczycie na nim przede wszystkim wymiany ognia, ale i potyczki z różnymi pokrakami zamieszkującymi Zonę. Jakby tego było mało, twórcy przygotowali system ulepszeń broni. Ma on zagwarantować, że walka nam się nie znudzi i zawsze będziemy mogli zmienić coś w arsenale, aby tylko dostosować się do sytuacji.

Twórcy ponadto ujawnili bonusy do zamówień przedpremierowych. Grę da się kupić znacznie taniej jeszcze w pre-orderze. Więcej informacji w tym miejscu.

Źródło: YouTube