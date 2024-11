STALKER 2 kusi bonusami do preorderu! Czy warto kupić grę przed premierą?

Premiera gry STALKER 2 już w tym miesiącu, a tymczasem twórcy próbują zachęcić nas do zakupu wersji przedpremierowej. Wraz z nią otrzymamy bonusy, które powinny ułatwić nam przetrwanie podczas przemierzania Zony. Czy warto skusić się na preorder? Sprawdźmy, co znajdziemy w przedpremierowej wersji wyczekiwanej gry.

Preorder STALKER 2 – co przygotowali twórcy?

Wreszcie nadszedł listopad, a co za tym idzie, premiera gry STALKER 2 nadchodzi wielkimi krokami. Tym razem już nam nie ucieknie – po wielu opóźnieniach wszystko wskazuje na to, że twórcy dotrzymają słowa i gra pojawi się na rynku 20 listopada. Tymczasem deweloperzy chcą zachęcić nas do złożenia zamówień przedpremierowych. Co przygotowali w ramach preorderu? Posiadacze takiej wersji otrzymają kilka cyfrowych dodatków.

Preorder zawiera:

Kombinezon “Turysta” – specjalny kombinezon stalkera przygotowany w celu umożliwienia posiadaczowi przetrwania w ciężkich warunkach Zony

– specjalny kombinezon stalkera przygotowany w celu umożliwienia posiadaczowi przetrwania w ciężkich warunkach Zony Karabin “Weteran” – precyzyjny karabin z wyjątkowymi dodatkami i zamontowanym licznikiem Geigera

– precyzyjny karabin z wyjątkowymi dodatkami i zamontowanym licznikiem Geigera Pakiet “Early Bird” – stylowy plecak i naszywka dla śmiałków, którzy wkroczyli do Zony jako pierwsi

– stylowy plecak i naszywka dla śmiałków, którzy wkroczyli do Zony jako pierwsi Dodatkowa zawartość przy ognisku — m.in. dodatkowe piosenki i historie do wysłuchania

Jak oceniacie zawartośc?

Gra STALKER 2 wyjdzie na rynek już 20 listopada 2024 roku. Tytuł będzie dostępny na PC i konsolach Xbox Series X|S. Jeżeli chcecie kupić swój egzemplarz już teraz, to poniżej zebrałem kilka ofert z polskich sklepów:

