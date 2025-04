Są tu może jacyś fani gry STALKER 2? Jeśli tak, to mamy dla Was świetne wieści – pojawiła się modyfikacja, która przywraca usuniętego questa!

Jeżeli należycie do fanów gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, mamy dla Was dobrą wiadomość. Na horyzoncie pojawiła się bowiem nowa modyfikacja, która przywraca jedno z zadań, jakie znalazły się pierwotnie w wersji deweloperskiej gry z 2023 roku, ale ostatecznie zostały usunięte i nie pojawiły się w wersji finalnej. Dzięki temu gracze mogą doświadczyć zawartości, która wcześniej była niedostępna.

Modyfikacja do STALKER 2 przywraca usuniętego questa

Użytkownik o pseudonimie Volucris udostępnił niedawno w serwisie Nexus Mods swój projekt pod tytułem The Last Days. Modyfikacja przywraca do gry zadanie o tym samym tytule. Projekt bazuje na oryginalnych skryptach z wersji deweloperskiej, które zostały przeniesione do finalnej edycji gry. Twórca dodał też własne skrypty, a także zaimplementował mechaniki obecne w pełnej wersji gry. Co ważne, modyfikacja nie ingeruje w istniejące skrypty gry, co oznacza, że nie powinna kolidować z innymi modami.

Mod wspiera wszystkie języki dostępne w grze, jednak dialogi i animacje nie posiadają dubbingu. Pomimo drobnych niedociągnięć, jest to jednak darmowa zawartość, która z pewnością zainteresuje fanów serii.

Społeczność modderska S.T.A.L.K.E.R. 2 jest bardzo aktywna. Oprócz The Last Days warto sprawdzić inne modyfikacje, dodające m.in. system parkouru, możliwość szybkiej podróży czy usunięcie limitu ciężaru w ekwipunku. Dostępny jest także mod poprawiający grafikę oraz dodający efekty GTAO.

Źródło: DSOGaming