Twórcy STALKER 2 zabierają się do roboty. Obiecują naprawić i rozbudować grę

Choć STALKER 2 udało się bardzo dobrze – pod kątem samej rozgrywki i generalnie tego, co dla weteranów marki przygotowało studio GSC Game World – to nadal nie działa. I to dość mocno nie działa, bo nie funkcjonują w grze obiecane od dawna elementy i mechaniki jak choćby system A-Life 2.0. Deweloperzy chcą zjednać sobie wkurzonych brakiem informacji fanów i obiecują poprawę.

W rozmowie z serwisem Videogamer ukraiński zespół postanowił być bardziej „przejrzysty” i określić graczom, co zamierza poprawić i kiedy. Co ciekawe, deweloperzy najwyraźniej są bardzo zadowoleni, że mimo kontrowersji i problemów, gra spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Obecnie STALKER 2 zdobył podobno nawet 6 mln nabywców.

Zespół wyjaśnił, że „jest zaangażowany w aktualizowanie gry – zarówno w zakresie ulepszeń technicznych, jak i nowej zawartości”. Dla graczy zdenerwowanych niedziałającym systemem symulacji żyjącego świata jest to dobra wiadomość. Twórcy biorą na warsztat przede wszystkim system A-Life 2.0.

„Planujemy również wkrótce udostępnić mapę drogową, aby wszystko było bardziej przejrzyste w przyszłości” – wyjaśniło studio. Prócz poprawek do samej gry, jej technikaliów i systemu A-Life 2.0, zobowiązano się również nadal pracować nad nową zawartością. Twórcy chcą nie tylko wydać kompletne nowości, ale i dodać to, co musieli wyciąć przed premierą.

