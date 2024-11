STALKER 2 odpalony w 8K. Gra szokuje grafiką i pali karty graficzne

Bez względu na to, jak bardzo źle zoptymalizowana będzie nowa gra, ktoś i tak uruchomi ją w zaskakująco wysokich ustawieniach, z modami i doda do tego epicką rozdzielczość. Tak stało się w przypadku gry STALKER 2. Pewien gracz zdołał uruchomić ją w aż 8K, przez co Zona wygląda tak realistycznie, jak wasze podwórko. No cudownie!

STALKER 2 w 8K szokuje grafiką. To wygląda świetnie!

Zona jak prawdziwa! – można by rzec po zobaczeniu nowego gameplayu z gry STALKER 2. Dzieło ukraińskich deweloperów ocieka klimatem, ale niestety cierpi z powodu słabej optymalizacji. To nie jest jednak przeszkodą, gdy wasz PC jest wyposażony w mocne podzespoły — np. RTX 4090. A takie GPU znajduje się w obudowie komputera, który został użyty do uruchomienia gry w 8K.

Materiał wideo pokazuje, jak śliczna jest to gra. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na roślinność, światła i cienie — to oszałamiający spektakl wizualny dla naszych oczu.

Był możliwy z zastosowaniem technologii DLSS, bo inaczej 8K stałoby się kompletnie nieosiągalne. Nadal, efekt robi oszałamiające wrażenie:

Zobacz też: 65 gier na PS5/PS4 do 25 zł i PS Plus w promocji. Najlepsze tanie okazje Black Friday 2024

Jeżeli też chcielibyście odpalić grę na wysokich ustawieniach graficznych, ale wasz pecet nie daje rady, to mam wskazówkę. Ja zacząłem zabawę za pośrednictwem chmury NVIDII, czyli GeForceNOW. Korzystam z planu Ultimate i bez trudu odpalam tytuł w 1440p na epickich ustawieniach graficznych. Wygląda genialnie, działa naprawdę świetnie — czego chcieć więcej? Choć nie jest to doświadczenie natywnego uruchamiania gry, to z dobrym łączem internetowym nie zauważycie żadnych problemów. A lepsze to, niż w ogóle nie zagrać w tak gorący hit.

Źródło: dsogaming.com