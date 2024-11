Granie w STALKER 2 to przestępstwo? Kupujesz grę i lądujesz w rosyjskim więzieniu…

Gry mają łączyć, nie zaś dzielić — mawiał polski klasyk, podczas gdy w rzeczywistości bywa z tym różnie. Zwłaszcza gdy mieszka się w takim kraju, jak Rosja. Tamtejsi gracze mogą trafić do więzienia za granie w gry. Nie chodzi tu o używanie cheatów czy inne niecne uczynki, a sam fakt wejścia w posiadanie STALKER 2. Posiadanie dzieła ukraińskich deweloperów jest tam uznawane za… akt terroryzmu.

Gracze idą do więzienia za granie w STALKER 2

STALKER 2 to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Po wielu opóźnieniach i kilku latach w procesie produkcyjnym wreszcie nadszedł dzień premiery. Teraz już nam nie ucieknie — powiedzieli fani i ruszyli do przedpremierowego pobierania produkcji na dyski konsol oraz pecetów. Okazuje się jednak, że nie wszyscy miłośnicy FPS-ów mogą bez przeszkód odpalić tytuł. Nie chodzi tu nawet o wygórowane wymagania sprzętowe. W niektórych miejscach przeszkodę stanowi… prawo.

Zgodnie z doniesieniami RBC-Ukraine, najnowsze dzieło GSC Game World może zostać zakazane w Rosji. Wszystko zależy od tego, czy w produkcji odkryte zostaną “treści zabronione”, jak te podżegające do ekstremizmu czy terroryzmu. W takim przypadku posiadaczom gry (nawet w pirackiej wersji) grozić będą poważne konsekwencje, na czele z odsiadką w więzieniu. A rosyjskie więzienia nie słyną ze zbyt przytulnej atmosfery.

Najsurowsze kary mogą zostać zastosowane, jeśli po premierze gry okaże się, że zawiera ona treści niezgodne z prawem, takie jak ekstremizm, usprawiedliwianie terroryzmu lub podżeganie do nienawiści etnicznej.

Anton Gorelkin

Przyznacie, że to bardzo drastyczne środki. Ale czy ktoś jest zaskoczony? Mowa w końcu o Rosji.

Na szczęście my w Polsce możemy grać bez przeszkód. STALKER 2 ma premierę już dziś, a wy możecie kupić tytuł w świetnej cenie. Co więcej, produkcja jest też dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Mając dostęp do usługi, możecie ograć tytuł bez przeszkód zarówno na PC, jak i konsolach Xbox Series X|S. Na razie czeka na nas zabawa dla jednego gracza, a twórcy już pracują nad wzbogaceniem gry o tryb multiplayer. Ten pojawi się w produkcji za jakiś czas, choć na razie nie podano konkretnej daty.

