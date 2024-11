Solidny start PS5 Pro. Konsola sprzedaje się dobrze mimo wysokiej ceny i braku napędu

Sprzedaż PS5 Pro zaskakuje – jest lepiej, niż się spodziewaliście

Po różnych negatywnych opiniach na temat nowej konsoli Sony mogliśmy spodziewać się, że sprzęt ten nie odnajdzie się zbyt dobrze na rynku. Przede wszystkim cena — to nie tylko najmocniejsza, ale i najdroższa konsola w historii wycen Sony. Sprzęt ten został nam zaoferowany w nieco nowych realiach polityki cenowej firmy. O ile PS4 Pro weszło do sprzedaży w standardowej cenie, to przy okazji znacznie obniżono koszt bazowej wersji. Tym razem tak się jednak nie stało, podstawowe PS5 wciąż kosztuje tyle samo, a kwota wymagana za wersję Pro jest naprawdę wysoka.

To jednak nie wszystko, bo mowa przecież o sprzęcie, który nie posiada wbudowanego napędu. Urządzenie bez stacji dysków pozwala uruchamiać jedynie gry z dystrybucji cyfrowej, a na rynku nie sposób znaleźć dodatkowego napędu w normalnej cenie — te szybko się wyprzedały. Mimo tak wielu “trudności” nowa konsola sprzedaje się nieźle. Jak podają analitycy, PS5 Pro odnotowało w USA lepszy wynik, niż w analogicznym okresie zrobiło to PS4 Pro. Przyznacie, chyba że to niezły rezultat.

Warto mieć w pamięci różnice cenowe — ulepszone PS4 startowało z ceną w USA na poziomie 399,99 USD, podczas gdy PS5 z dopiskiem Pro to już koszt 699,99 USD. Wszystko wskazuje na to, że plan Sony się powiedzie. Wprowadzenie nowego urządzenia sprosta finansowym oczekiwaniom, a to tylko potwierdzi, że zarówno tworzenie wersji Pro, jak i rezygnowanie z fizycznych napędów ma sens. Przynajmniej z biznesowej perspektywy japońskiego giganta. Co wy na to?

Źródło: pushsquare.com