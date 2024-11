Klimatyczna Zona, mnóstwo zagrożeń i my — dzielni poszukiwacze przygód, którzy muszą przetrwać w tym nieprzyjaznym środowisku. Aż chciałoby się je eksplorować wspólnie ze znajomymi, prawda? Na szczęście będzie to możliwe. Zgodnie z zapowiedziami twórców, gra STALKER 2 będzie mieć tryb multiplayer — z tym że jeszcze nie dziś.

STALKER 2 i tryb multiplayer. Kiedy zagramy przez sieć?

Już dziś wyczekiwana premiera gry STALKER 2. Tytuł był w produkcji od lat, a po drodze zaliczył sporo problemów. Nie bez wpływu pozostawał konflikt za naszą wschodnią granicą, a także sporo kwestii technicznych, z którymi musieli zmagać się twórcy. Wreszcie jednak udało się pokonać wszystkie przeciwności losu, a gra debiutuje na rynku. A skoro za moment ruszymy do Zony, to pojawia się ważne pytanie — czy gra ma tryb multiplayer?

Rozgrywka w poszczególnych odsłonach serii STALKER kojarzy nam się z zabawą dla jednego gracza. Klimatyczna fabuła, wiele zagrożeń i samotna eksploracja świata. Tym jednak razem nie zawsze będziemy w Zonie sami. Zgodnie z zapowiedziami twórców, do gry STALKER 2 trafi tryb sieciowy i to już niedługo. Kiedy możemy spodziewać się grania ze znajomymi online?

Jak podają twórcy, tryb multiplayer zostanie dodany do gry “w bliżej nieokreślonej przyszłości”. Z jednej strony mamy pewność, że ten zostanie dodany, z drugiej nie wiemy, kiedy nowa opcja rozgrywki będzie dostępna. Na pewno nie mamy co liczyć na dodanie tego dzisiaj, czyli na premierę. Wiele wskazuje na to, że teraz deweloperzy będą zajęci łataniem premierowych błędów, później zaś rozbudują możliwości rozgrywki w grze.

Wśród planowanych trybów online do STALKERa 2 są:

klasyczny deathmatch

drużynowy deathmatch

Mowa zatem o klasycznej rozgrywce PvP, w której będziemy rywalizować z innymi graczami solo lub drużynowo. Możliwe, że do wariantów rozgrywki dodane zostaną też bardziej wysublimowane tryby, które wykorzystają różne mechaniki w grze i będą wymagać skoordynowanej współpracy. Na to jednak przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Bardziej niecierpliwi mogą skorzystać z moda, który dodaje tryb multiplayer do gry STALKER: Zew Prypeci.

Premiera gry STALKER 2 już dziś. Tytuł jest dostępny na PC i konsolach Xbox Series X|S. W grę możemy zagrać również w ramach abonamentu Xbox Game Pass na obydwu platformach.

