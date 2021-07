Zobaczcie wideo z beta testów wsparcia dla dysków SSD w PS5

Trwa testowanie aktualizacji PS5 umożliwiającej poszerzenie pamięci konsoli o wewnętrzny dysk SSD. Na YouTube pojawiło się wideo pokazujące proces przenoszenia gier na dodatkowy nośnik.

Jak pisaliśmy pod koniec tygodnia, ruszyły testy beta aktualizacji oprogramowania najnowszej generacji PlayStation. W ich ramach w niektórych krajach wybrane osoby mogą sprawdzić, jak działa wsparcie dla dodatkowych wewnętrznych SSD. Właściciel kanału Abu Gamers na YouTube opublikował filmik pokazujący tę funkcję w praktyce.

Youtuber użył dysku SSD NVMe o pojemności 2 TB. Przeniósł na niego dwie gry: Spider-Man: Miles Morales i Ratchet & Clank: Rift Apart. Jeśli chodzi o produkcję o pająku, to transfer zajął 1 minutę i 20 sekund, natomiast w przypadku Ratcheta trwało to 32 sekundy. Obydwie operacje zakończyły się sukcesem – gry działają bez zarzutu.

Obecnie nie wiadomo, kiedy update zostanie udostępniony dla wszystkich. Gdy już się tego dowiemy, na pewno o tym poinformujemy. Pozostaje mieć nadzieję, że Sony zakończy sprawę szybko i wsparcie SSD trafi do użytkowników PS5 już niebawem – bo chyba każdy przyzna, że przy obecnych rozmiarach gier na konsolę taka opcja jest wyjątkowo potrzebna.

Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno zaprezentowano dedykowane dla PS5 dyski SSD M.2 FireCuda 530 od firmy Seagate. Ich pojemność waha się od 500 GB do 4 TB. Nośniki mają trafić do sklepów pod koniec sierpnia. Tutaj piszemy więcej na ten temat.