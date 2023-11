Gry wideo są coraz większe, a pamięć w PlayStation 5 nie należy do największych. Na całe szczęście możemy ją poszerzyć i zyskać tym samym cenną przestrzeń na kolejne tytuły. Jaki dysk do PS5 będzie najlepszy i który z nich warto kupić? Podpowiadamy, jak wybrać odpowiedni dysk do konsoli, w jaki sposób wymontować stary i wsadzić do niej nowy.

Czy warto wymienić dysk w PS5?

Domyślnie konsola PS5 jest wyposażona w dysk SSD o pojemności 825 GB, choć do dyspozycji użytkownika jest nieco mniejsza przestrzeń. To niewiele, tym bardziej że nowe gry czasem zajmują więcej niż 100 GB. Jeżeli dodamy do tego popularność cyfrowej dystrybucji, to okaże się, że na dysku pomieścimy zaledwie kilka tytułów. W takim razie czy warto wymienić stary dysk w PS5?

Zdecydowanie tak. Wymiana dysku w PlayStation 5 pozwoli nam zyskać dodatkowe miejsce na gry. Tym samym nie będziemy musieli głowić się nad tym, którą grę pobrać, a jakie odinstalować, żeby zwolnić miejsce. Nowy dysk w PS5 to duża swoboda i wygoda w codziennym użytkowaniu. Szkoda czasu na kasowanie gier, skoro możemy pobrać wszystkie ulubione tytuły jednocześnie.

Jaki dysk do PS5 warto kupić?

Decydując się na rozbudowę pamięci konsoli, musimy wiedzieć, jaki dysk do PS5 będzie pasować i który warto kupić. Mamy dwie opcje. Pierwsza zakłada zakup dysku SSD montowanego pod obudową sprzętu, a druga to podłączenie zewnętrznego dysku (SSD lub HDD). Gry na PS5 korzystają z właściwości szybkich dysków, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zakup SSD i zamontowanie go domyślnie w obudowie.

Jaki SSD do PS5 można wsadzić? Sony radzi, aby byłby to dysk SSD M.2NVMe (Key M) z obsługą PCI-Express Gen4x4. Nie może być mniejszy niż 250 GB i większy niż 8 terabajtów. Zwróćmy uwagę, czy posiada radiator. Wysokie temperatury dysku obniżą jego wydajność.

Który dysk pasuje do PS5? Specyfikacja

Sony przygotowało zestaw wymagań, jakie musi spełnić dysk do PS5:

Interfejs Dysk SSD M.2 NVMe (Key M) z obsługą PCI-Express Gen4x4 Pamięć masowa Od 250 GB do 8 TB Typ urządzenia 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Rozmiar (łącznie z radiatorem) Szerokość: maks. 25 mm

Długość: 30/40/60/80/110 mm

Wysokość: maks. 11,25 mm (maks. 8,0 mm od góry płyty, maks. 2,45 mm od spodu płyty) Prędkość odczytu sekwencyjnego Prędkość co najmniej 5500 MB/s Typ gniazda Socket 3 (Key M) Jaki dysk do PS5? Oto wymagania

Warto pamiętać, aby nowy SSD do konsoli miał odpowiednie rozmiary i specyfikację. Trzeba zwrócić uwagę szczególnie na prędkość. To szybkość odczytu konsoli sprawia, że gry ładują się znacznie szybciej, a rozgrywka jest przyjemna.

Jak zamontować dysk do PS5? Zrobisz to samemu

Montowanie nowego dysku do PS5 jest proste, nawet jeżeli nie mieliście większej styczności z rozbieraniem konsoli czy komputera. Najpierw należy zadbać o odpowiednie stanowisko pracy. Przyda się wystarczająca przestrzeń (np. biurko), dobre oświetlenie i śrubokręt krzyżakowy #1. Oto wymiana dysku w PS5 krok po kroku:

Odłącz konsolę od zasilania i poczekaj, aż ostygnie;

Obróć konsolę logiem do dołu (przycisk zasilania powinien być zwrócony w przeciwną do naszej stronę);

Zdejmij białą pokrywę (obudowę) i odkręć widniejącą pod nią zaślepkę;

Ostrożnie wsadź dysk w miejsce i przykręć śrubę;

Zamontuj zaślepkę i obudowę;

Pozostał jeszcze ostatni krok. Po wmontowaniu nowego dysku SSD do konsoli ta wykryje go, a my zostaniemy poproszeni o sformatowanie. To konieczne, aby móc z niego korzystać, dlatego od razu przystępujemy do tego kroku. Po sformatowaniu dysk jest gotowy do użytku.

Jak wymontować dysk z PS5?

Demontaż dysku PS5 jest równie prosty, jak jego montaż. Do wykonania tego potrzebujemy odpowiednie miejsce, dobre oświetlenie i śrubokręt. Sama procedura zamyka się w kilku krokach:

Odłącz konsolę od zasilania i poczekaj, aż ostygnie;

Obróć konsolę logiem do dołu (przycisk zasilania powinien być zwrócony w przeciwną do naszej stronę);

Zdejmij białą pokrywę (obudowę) i odkręć widniejącą pod nią zaślepkę;

Lekko unieś dysk M.2 SSD i wyciągnij go pod kątem

Przykręć prostokątną przykrywkę

Zamknij obudowę

Najlepsze dyski do PS5 – Ranking i ceny

Ten dysk warto kupić do PS5 – ADATA XPG Gammix S70 Blade 2TB SSD

Za niespełna 500 zł kupimy dobry dysk do PS5 od firmy ADATA. Model XPG Gammix S70 Blade to SSD o pojemności 2 terabajtów i prędkości odczytu do 7400 MB/s. Niewygórowana cena idzie w parze z wysokiej jakości sprzętem. Dysk ma oczywiście radiator i odpowiednie wymiary, dzięki czemu będzie idealnie pasować do naszej konsoli. Choć nie jest to maksymalna pojemność do PS5, to i tak pozwoli na pobranie wielu gier jednocześnie.

1TB: Adata XPG Gammix S70 Blade 1TB PCIe Gen4x4 – 299 zł

2 TB: Adata XPG Gammix S11 Pro 2TB PCIe x4 NVMe – 439 zł

2 TB: ADATA XPG Gammix S70 Blade 2TB SSD do PS5 – 496 zł

4 TB: SSD ADATA XPG GAMIX S70 BLADE 4TB M.2 PCI-e Gen4 NVMe – 1049 zł

Dobry dysk SSD do konsoli – WD BLACK 1TB SN850 NVMe

WD BLACK 1TB SN850 NVMe

Kolejny polecany model to WD BLACK 1TB SN850 NVMe. Chociaż ma mniejszą pojemność od poprzednika (1 TB w porównaniu do 2 TB), to jest to godny uwagi zawodnik. Dysk SSD od WD to jeden z najlepszych dysków SSD do PS5, jaki możemy znaleźć na rynku. Jest on idealnie dopasowany do konsoli, posiada wbudowany radiator i wykorzystuje interfejs PCI Express 4.0. Jego cena nie odstrasza, bo wynosi nieco poniżej 500 zł. Dla bardziej wymagających jest też większa, choć droższa opcja. Prawdopodobnie w jednym i drugim przypadku będziecie zadowoleni!

1 TB: WD BLACK 1TB SN850 – 494 zł

2 TB: WD 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Black SN850 – 649 zł

Tani, choć dobry – Crucial P5 Plus

Crucial P5 Plus

Nieco wolniejsza prędkość odczytu od poprzedników (6600 MB/s) nie będzie zbytnio odczuwalna w grach, a wszystko i tak wynagrodzi cena. To dość budżetowa opcja, która i tak pozwoli nam poszerzyć pamięć na dane konsoli. Chcąc kupić tani dysk do PS5 warto zwrócić uwagę na model Crucial P5 Plus. Choć nie jest najlepszy, to nadal stanowi ciekawą i niedrogą opcję zakupową.

1 TB: Crucial 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe P5 Plus – 349 zł

2 TB: Crucial P5 Plus 2TB PCIe Gen 4 x4 (2x większy) – 599 zł

2 TB: Crucial 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe P5 Plus – 579 zł

Odczyt 7500 MB/s, zapis 6500 MB/s — te liczby bezsprzecznie świadczą o sprzęcie klasy światowej. Nie da się ukryć, że to propozycja dla wymagających twórców i graczy. Choć dysk nada się do zastosowań np. w tworzeniu treści, to równie świetnie sprawdzi się wewnątrz naszej konsoli PS5. To istotnie odpowiedni wybór dla naszego urządzenia do gier. Opcji zakupowych jest kilka, dlatego linki poniżej:

Samsung 980 PRO 1TB – znana marka i dobra jakość

Dysk od Samsunga to również świetna opcja do PS5, ponieważ mamy do czynienia z szybką prędkością odczytu (7000 MB/s) i pełną kompatybilnością z konsolą.

Dysk do PS5 – pozostałe propozycje: