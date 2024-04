Fallout 5 tylko na Xboksa i PC? Nowe plotki wkurzą posiadaczy PlayStation

Niepokojące wieści dochodzą do nas z obozu Microsoftu i Bethesdy. Trwa właśnie burza mózgów, dzięki której opracowany zostanie plan szybszego dostarczenia nowej gry w popularnym uniwersum. Sęk w tym, że Fallout 5 (lub jakakolwiek kontynuacja) może pominąć PlayStation 5. Czy gra będzie tytułem na wyłączność PC i Xboksa? Okazuje się, że jest to możliwe. Zupełnie tak, jak w przypadku Starfielda.

Fallout 5 bez wersji na PS5? Niepokojące plotki

Sukces serialu od Amazona przypomniał, jak mocną i potężną marką jest Fallout i stojące za tym gry wideo. Niestety gracze w ostatnich latach nie mieli łatwo. Ostatnia duża odsłona serii ukazała się niemal dekadę temu, a cykl wydawniczy Bethesdy nie nastraja optymizmem. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój Starfielda, przygotowywanie The Elder Scrolls 6 i późniejszą produkcję Fallouta, nowa gra mogłaby ukazać się mniej więcej za kolejną dekadę. To zdecydowanie zbyt długo.

Z tego powodu Microsoft postanowił zorganizować pracę tak, aby gracze otrzymali coś szybciej, niż później — o tym pisaliśmy dla was wczoraj. Wśród dostępnych opcji pojawił się pomysł zaprzęgnięcia do pracy innego studia. Takie coś miało miejsce w przypadku odsłony New Vegas przygotowywanej przez Obsidian. Jak doskonale wiemy, tamten ruch okazał się być strzałem w dziesiątkę, a inny zespół deweloperów wywiązał się z zadania znakomicie.

To jednak niejedyna rzecz, która potencjalnie może pomóc w szybszym przygotowaniu gry. W internecie pojawiła się plotka, jakoby Fallout 5 miał być tytułem na wyłączność PC i konsol Xbox. Tak, dobrze czytacie — według niektórych gra mogłaby pominąć PS5, co z pewnością rozwścieczyłoby miliony fanów kultowej marki i uniwersum. Tak przynajmniej sugeruje serwis gamingbible.com.

Na ile prawdopodobny jest taki ruch? Raczej nie wydaje się, aby tak potężna marka miałaby jakkolwiek pominąć którąś z konsol. Trójka, New Vegas i czwórka meldowały się zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation oraz Xbox. Wszędzie znajdziemy fanów popularnego uniwersum, dlatego tak drastyczna decyzja całkiem słusznie wiązałaby się ze złością naprawdę sporej grupy fanów.

