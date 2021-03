Sprzedaż PS5 i kolejny rekord

Sprzedaż PS5 zaskakuje coraz bardziej. Sony właśnie pobiło kolejny, bardzo imponujący rekord. Sprzęt Japończyków kupuje coraz więcej osób.

Dostępność nowych konsol jest coraz lepsza. Gracze z naszego kraju przy odrobinie cierpliwości mogą zgarnąć next-gena bez większych problemów, ale w innych regionach świata nie jest tak kolorowo. Nie zmienia to faktu, że producenci sprzętu mogą być zadowoleni. Szczególnie Sony ma się czym chwalić.

Sprzedaż PS5 wciąż zaskakuje

Jak podaje VideoGamesChronicle, PlayStation 5 pobiło kolejny rekord. Przewidywania wskazują, że to najszybciej sprzedająca się konsola w historii Stanów Zjednoczonych. Oszacowano to na podstawie ilości wygenerowanych na sprzedaży sprzętu dolarów w czasie czterech miesięcy od premiery konsoli.

Dodatkowo PS5 góruje też w sferze akcesoriów. DualSense wygenerował w tym segmencie najwięcej pieniędzy i prowadzi w rankingach sprzedaży. Możliwe, że wpływa na to również domniemana awaryjność kontrolera, choć to tylko moje przypuszczenie.

PS5 pobiło tym samym poprzedni rekord należący do Nintendo. Wii utrzymywało tytuł najbardziej rozchwytywanego sprzętu przez 12 lat. Nie oznacza to, że Big N ma powody do wstydu. Wręcz przeciwnie.

Jak sprzedaż PS5 na tle innych konsol?

Choć PS5 może i rozchodzi się rekordowo szybko, to jej sprzedaż wciąż trzyma się daleko od szczytu podium. Nintendo Switch od 27 miesięcy góruje na listach sprzedaży w USA i nic nie wskazuje na to, aby miało się to wkrótce zmienić. Przypomnijmy sobie statystyki sprzedaży konsol z lutego.

Szacunkowa sprzedaż konsol w USA w lutym:

Nintendo Switch – 128 755 sztuk

PlayStation 5 – 79 979 sztuk

Xbox Series X|S – 67 011 sztuk

PlayStation 4 – 16 380 sztuk

Xbox One – 15 499 sztuk

Nintendo 3DS – 389 sztuk

Pomimo wielkiego sukcesu, Sony wciąż przegrywa w USA z Nintendo. Najgorzej z czołówki ma prawo czuć się jednak Microsoft. Do tej pory gigant z Redmond utrzymywał się bardzo wysoko na listach sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, ale nowa generacja doprowadziła do przetasowania rankingów. W efekcie Xbox Series zajmuje trzecie miejsce na podium, a Xbox One przedostatnie… tuż za stareńkim 3DS-em.

Oczywiście nie oznacza to, że Microsoft jest niezadowolony z wyników sprzedaży. Xboxy Series to najlepiej sprzedające się konsole w historii firmy, a ich producent skupia się zresztą na swoich usługach. Dodatkowo warto pamiętać, że dostępność Xbox Series przypomina dostępność PS5 w naszym kraju sprzed kilku miesięcy. Nowe konsole bardzo ciężko zgarnąć i bardziej rzetelne statystyki poznamy, kiedy sytuacja na rynku nieco się unormuje.

