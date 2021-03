Sprzedaż konsol w lutym. Nintendo na szczycie, a Sony i reszta daleko w tyle

Przewidywana sprzedaż PS5, XSX i Switcha w lutym ukazuje spore różnice między producentami. Czyżby Sony zdobyło szybką przewagę nad zielonym konkurentem?

Problem z dostępnością konsol w naszym kraju powoli odchodzi w niepamięć. Next-geny jest coraz łatwiej kupić, a sklepy stale uzupełniają swoje oferty. Jesteśmy coraz bliżej powrotu do normalności pod względem dostępu do najnowszej technologii.

Szacunki sprzedaży next-genów pokazują, że konsole sprzedają się doskonale pomimo początkowych problemów. Król nadal jest tylko jeden, a konkurencja między Sony i Microsoftem bynajmniej się nie wyrównuje.

Sprzedaż PS5, XSX i Switcha w lutym

W dalszym ciągu na listach sprzedaży góruje Switch. Konsola Nintendo sprzedaje się niesamowicie dobrze. W lutym Big N ponownie sprzedało więcej swoich najnowszych konsol, niż konkurencja razem wzięta. Sukces Switcha jest niezaprzeczalny, ale 3DS już nie sprzedaje się tak dobrze. Jest to jednak uzasadnione wiekiem konsoli i faktem, że Switch jest po prostu bardziej opłacalnym zakupem.

Na drugim miejscu stale gości PlayStation 5. Sony ponownie pokonuje Microsoft pod względem sprzedanych konsol. Producent pobił zresztą rekord przychodów i taki stan rzeczy nie powinien dziwić. PS5 to wciąż prawie najbardziej rozchwytywany i przez to najgorzej dostępny sprzęt dla graczy.

Microsoft utrzymuje ciągle trzecie miejsce. Xbox Series sprzedają się bardzo dobrze, ale i tak zauważalnie gorzej względem konkurencyjnych konsol. Podobnie sprawa wygląda w przypadku Xbox One, które stale gości na przedostatnim miejscu rankingu sprzedaży

Przewidywana sprzedaż konsol na świecie:

Nintendo Switch – 347 150 sztuk

PlayStation 5 – 211 668 sztuk

Xbox Series X oraz S – 103 430 sztuk

PlayStation 4 – 50 513 sztuk

Xbox One – 22 298 sztuk

Nintendo 3DS – 1 628 sztuk

Przewidywana sprzedaż konsol w Europie:

Nintendo Switch – 89 539 sztuk

PlayStation 5 – 84 903 sztuk

Xbox Series X oraz S – 26 818 sztuk

PlayStation 4 – 26 454 sztuk

Xbox One – 5 309 sztuk

Nintendo 3DS – 356 sztuk

Przewidywana sprzedaż konsol w Ameryce:

Nintendo Switch – 128 755 sztuk

PlayStation 5 – 79 979 sztuk

Xbox Series X|S – 67 011 sztuk

PlayStation 4 – 16 380 sztuk

Xbox One – 15 499 sztuk

Nintendo 3DS – 389 sztuk

Powyższe statystyki zostały oszacowane przez portal VGChartz. Są to oczywiście przewidywania i na oficjalne dane producentów musimy jeszcze zaczekać.

Sprzedaż PS5 będzie tylko rosła

Sony aktualnie zbudowało sobie sporą przewagę nad Microsoftem. Dostępność PS5 stale się zwiększa i zapewne przewaga będzie dalej rosła. Oczywiście Microsoft nie ubolewa nad niższym miejscem w rankingu, bo nowa generacja zielonych i tak sprzedaje się najlepiej w całej historii producenta. Xbox zaczął jednak tracić pole, na którym do tej pory górował nad PlayStation, a mianowicie Amerykę.

Myślę, że wyniki sprzedaży z czasem zaczną się wyrównywać. Wiele osób wstrzymuje się z kupnem konsoli do czasu, aż nie staną się one lepiej dostępne. Microsoft stale kusi graczy Game Passem, a Sony szykuje kolejne, wybitne produkcje ekskluzywne. Switch zaliczył jednak eksplozję popularności i to właśnie on na ten moment okupuje największą część rynku.

Ta generacja może być bardzo wyrównana i zresztą bardzo bym tego chciał. Gracze bardzo by zyskali na pojedynku o względy kupujących prowadzonym przez dwóch gigantów branży. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.